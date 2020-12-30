  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/12/2020 08:18

《盤前攻略》阿里股價強勁今日或成焦點，港股受制於２６８００點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國疫情紓困法案遇上阻滯，其中美國眾議院同意將刺激經濟
支票金額由６００美元提高至２０００美元，但遭到參院多數黨領袖麥康爾反對，早前總統特朗
普已經同意向每個美國人發放２０００億美元之要求。美股三大指數輕微回吐，科技股跌幅顯著
，蘋果跌１﹒３３％，為表現最差之道指成分股，兒Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ回吐０﹒９７％。另
外，維權對衝基金Ｔｈｉｒｄ　Ｐｏｉｎｔ　ＬＬＣ向英特爾董事長發出的一封信函顯示，該基
金正在推動英特爾探索戰略替代方案，消息刺激英特爾收漲４﹒９３％，為最佳表現道指成份股
。最終道指收報３０３３５點，跌６８點或０﹒２２％；納指收報１２８５０點，跌４９點或０
﹒３８％；標指收報３７２７點，跌８點或０﹒２２％。

＊夜期升２８點，阿里ＡＤＲ大漲３％＊
　
　　港股夜期收報２６６２３點，升２８點，高水５５點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升１２４點收２６６９３點。預託證券榮辱互見，騰訊較港股升２﹒１
１％，折合港元報５４１﹒６９元。匯控跌０﹒５２％，折合港元報４０﹒０４元。中移動跌１
﹒４６％，折合港元報４４﹒００元。友邦跌０﹒０５％，折合港元報９４﹒１５元。長和跌０
﹒５１％，折合港元報５４﹒１２元。中行跌０﹒４９％，折合港元報２﹒６３元。國壽升０﹒
３６％，折合港元報１６﹒９８元。中海油跌１﹒５０％，折合港元報７﹒２７元；中石化跌０
﹒２０％，折合港元報３﹒４９元。阿里巴巴升３﹒１５％，折合港元報２２８﹒９９元。小米
升１﹒２３％，折合港元報３３﹒２０元。美團升１﹒５３％，折合港元報２７７﹒５９元。

＊資金撈底，阿里短線或重返２５０元＊

　　隔晚美股輕微回吐，市場視其為調整情況，港股ＡＤＲ未見有太大作動，惟科技股ＡＤＲ則
錄得升幅，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２６５８８點，升１９點或０﹒０７％
，預計港股今日升幅有限，相信元旦假前港股仍受制於２６８００點關口。而市場焦點繼續落在
科技股身上，由於阿里ＡＤＲ表現強勁急升逾６％，比港股高出逾３％，預計港股阿里今日仍會
有資金追捧，短線目標可能先重返２５０元，距離現時仍有２０多元的水位，投資者如想撈底現
時可能是機會。（ｕｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話29/12/2020
【賣地計劃】新一季推三幅住宅地涉2240伙　首推古洞北住宅地
中國故事29/12/2020
《神州經脈》中歐或快將達成貿易協議　滬綜指衝擊三千四仍未果
接通華為29/12/2020
帶住HUAWEI Mate 40 Pro 拍片影相滿載正能量．新增Huawei Pay八達通一拍即支付
財經熱話29/12/2020
【回顧展望－疫下樓市】今年賣地收入挫逾七成　僅誕一幅百億地王
財經熱話29/12/2020
【回顧展望－疫下樓市】明年私樓逾3萬伙　元朗天水圍成新盤重鎮
財經熱話29/12/2020
【回顧展望－疫下樓市】疫襲無礙樓價　疫苗憧憬明年一二手量價升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Haagen Dazs $50現金券

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>