《盤前攻略》阿里股價強勁今日或成焦點，港股受制於２６８００點

《經濟通通訊社３０日專訊》美國疫情紓困法案遇上阻滯，其中美國眾議院同意將刺激經濟

支票金額由６００美元提高至２０００美元，但遭到參院多數黨領袖麥康爾反對，早前總統特朗

普已經同意向每個美國人發放２０００億美元之要求。美股三大指數輕微回吐，科技股跌幅顯著

，蘋果跌１﹒３３％，為表現最差之道指成分股，兒Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ回吐０﹒９７％。另

外，維權對衝基金Ｔｈｉｒｄ Ｐｏｉｎｔ ＬＬＣ向英特爾董事長發出的一封信函顯示，該基

金正在推動英特爾探索戰略替代方案，消息刺激英特爾收漲４﹒９３％，為最佳表現道指成份股

。最終道指收報３０３３５點，跌６８點或０﹒２２％；納指收報１２８５０點，跌４９點或０

﹒３８％；標指收報３７２７點，跌８點或０﹒２２％。



＊夜期升２８點，阿里ＡＤＲ大漲３％＊



港股夜期收報２６６２３點，升２８點，高水５５點。

港股ＡＤＲ比例指數升１２４點收２６６９３點。預託證券榮辱互見，騰訊較港股升２﹒１

１％，折合港元報５４１﹒６９元。匯控跌０﹒５２％，折合港元報４０﹒０４元。中移動跌１

﹒４６％，折合港元報４４﹒００元。友邦跌０﹒０５％，折合港元報９４﹒１５元。長和跌０

﹒５１％，折合港元報５４﹒１２元。中行跌０﹒４９％，折合港元報２﹒６３元。國壽升０﹒

３６％，折合港元報１６﹒９８元。中海油跌１﹒５０％，折合港元報７﹒２７元；中石化跌０

﹒２０％，折合港元報３﹒４９元。阿里巴巴升３﹒１５％，折合港元報２２８﹒９９元。小米

升１﹒２３％，折合港元報３３﹒２０元。美團升１﹒５３％，折合港元報２７７﹒５９元。



＊資金撈底，阿里短線或重返２５０元＊



隔晚美股輕微回吐，市場視其為調整情況，港股ＡＤＲ未見有太大作動，惟科技股ＡＤＲ則

錄得升幅，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２６５８８點，升１９點或０﹒０７％

，預計港股今日升幅有限，相信元旦假前港股仍受制於２６８００點關口。而市場焦點繼續落在

科技股身上，由於阿里ＡＤＲ表現強勁急升逾６％，比港股高出逾３％，預計港股阿里今日仍會

有資金追捧，短線目標可能先重返２５０元，距離現時仍有２０多元的水位，投資者如想撈底現

時可能是機會。（ｕｌ）

