《缸邊隨筆－石鏡泉》明天的家電業

《缸邊隨筆》中央推動內循環，其中會力推新能源汽車、白色家電，中國作為一個製造業大

國，會怎考慮發展中國家中的後起之秀？當這些發展中國家也造汽車、雪櫃時，中國這個製造業

大國要製造些甚麼呢？



日本曾是製造業大國，當中台韓在後方追趕時，日本做的就是把一己的製造業升級換代，今

時中國要做，也必須做的，也是一樣，但會做得更徹底，要知有幾徹底，筆者無能力說得透，只

好做文抄公。



＊海爾智家前景看俏＊



今天（３０日）的抄文，是因在去年筆者曾到青島一行，正巧趕上了海爾的一個大型研討會

，知悉海爾的未來發展會絕不簡單，果然今年１２月２３日海爾電器退市，又同日以海爾智家（

０６６９０）介紹上市。



海爾智家會是家怎麼樣的公司？會賣甚麼的智家家電？看看筆者所抄的那兩篇文，一篇是海

爾官網的介紹，一篇是《Ｆｏｒｂｅｓ》雜誌講未來國內的智能家居、科技。如有時間可以看海

爾官網，智能家電解決方案裏，海爾副董事長對海爾智能家電發展的大計。



我看過了，所以我對海爾智家的前景有信心，在昨日（２９日）的「石Ｓｉｒ午市閒談」中

也推介了，一年之後，再看此文，看海爾智家表現成點。



＊海爾智慧家庭訂製美好生活＊



海爾智慧家庭，是海爾集團打造的智慧生活全球平台，利用ＩｏＴ、ＡＩ、大數據、雲計算

等科技手段，為用戶提供軟硬件全套解決方案，實現訂製化、主動服務，給千家萬戶帶來最佳的

智慧生活體驗。



海爾智慧家庭針對市場中「單品－－不成套、偽智能－－不互通、體驗差－－不主動」等行

業痛點，推出了「一站式、全場景、訂製化」智慧家庭解決方案。通過產業賦能，以Ｕ＋開放物

聯網平台為載體，採用５＋７＋Ｎ的業務模式：智慧客廳、智慧廚房、智慧浴室、智慧臥室、智

慧陽台５大物理空間，以及全屋空氣、全屋用水、全屋洗護、全屋智能、全屋娛樂、全屋視聽、

全家美食７大智慧解決方案，為用戶提供從生活理念到生活習慣、生活場景的自由組合，解決用

戶痛點，實現從標品到非標品自由訂製的未來生活的Ｎ種可能。



海爾智慧家庭整合了行業生態，重構了智慧家庭新商業模式，力求鑄造「比自己更懂自己」

的品牌價值，為全球家庭訂製美好生活。



＊海爾智家、華為、小米：看懂這三家就看懂國內智能家居＊



人們追求美好生活永無止境，伴隨生活質量日益提升，對居住環境也愈來愈高，特別在科技

發展迅猛的今天，從居家安全到智慧家庭生活受到百姓青睞。這主要得益於人工智能、物聯網等

新技術所帶來的智能化變革，驅動？各行業智能化轉型。與此同時，人們生活場景中各種傳統設

備也在這股智能化浪潮中得到蛻變，讓人們追求美好智慧家庭生活得以實現。



＊智能家居需求強勁，市場規模千億美元＊



家庭場景下各種智能設備紛紛利用人工智能等新技術，通過物聯網生態平台進行打通，這樣

動動手指或者說一聲就可以對家庭各種設備進行操控，甚至「無感」化服務體驗。諸如，當風雨

來臨之際，即便不在家也不用擔心窗戶沒關，因風雨傳感器能自動感知並聯動推窗器自動關窗。

當下班回家，要洗澡的時候，對著智能音箱說「我馬上洗澡」，熱水器就可以開啟加熱準備熱水

。倘若在冬天，浴霸提前開啟暖房，享受舒適健康洗浴。



人工智能等新技術家庭場景廣泛應用，帶來智能化日益普及的同時，智能家居市場也呈現穩

健增長態勢。根據Ｓｔｒａｔｅｇｙ Ａｎａｌｙｔｉｃｓ權威調研機構早前所發布的智能家居

市場預測顯示，２０１９年消費者在智能家居相關硬件、服務和安裝上的費用支出達到１０３０

億美元，到２０２３年將增長到１５７０億美元（人民幣１﹒１萬億元），年複合增長率達到

１１％。



需要指出的是，中國則是全球智能家居消費市場，對智能音箱、智能家電的智能設備保持強

勁需求。ＩＤＣ報告顯示，２０１９年中國智能家居市場出貨量突破２億大關。儘管２０２０年

受到疫情衝擊，增速有所放緩，但全年出貨量預計達２﹒１５億台，到２０２４年將增長至

５﹒３億台，年複合增長率為２５﹒３６％。



＊海爾智家、華為、小米在智能家居賽道上加速布局＊



智能家居市場蛋糕巨大，引發各界積極湧入這條賽道，那麼從技術、生態規模等數據來看，

中國有哪些具有領先優勢的廠商？在筆者看來，整體而言，家電與手機廠商優勢明顯，海爾智家

、小米與華為是其中最具有代表性的廠商。



＊技術實力＊



華為作為中國最大民營高科技企業，憑藉巨額資金投入至研發，使之成為全球性科技巨頭，

尤其在全球５Ｇ市場有著舉足輕重的地位。需要指出的是，在面向智能家居方向，其通訊、芯片

、ＯＳ（系統）、人工智能、雲計算等技術優勢顯著，為智能硬件注入強勁動力。諸如所推出的

智慧屏，作為新物種，打破原有智能電視的局限，不僅讓智慧變大，也將推動家庭場景進入一個

無處不在的屏幕世界。



而在此之前，作為家電品牌蟬聯歐睿國際全球１１連冠的海爾智家，已憑藉原創科技和開放

創新體系優勢，構建起遍布全球的「１０＋Ｎ」開放研發體系。這種創新優勢，驅動海爾智家在

智慧家庭領域專利發明領跑全球。除了技術實力屬全球前列，海爾智家全球標準同樣走在前列。

在全球範圍，海爾智家參與了６７項國際標準的制╱修訂，在全球有四大標準組織（ＩＳＯ、

ＩＥＣ、ＩＥＥＥ、ＯＣＦ）全面主導智慧家庭國際標準的制定。



＊生態規模＊



再看生態方面。智能家居這一概念落地最早是在１９８４年，主要在於比爾﹒蓋茨把自家別

墅打造成世界上智能化最高的豪宅。但讓智能家居走進普通家庭，在於亞馬遜、谷歌、海爾智家

、華為、小米等科技廠商推動。在亞馬遜帶領下，開創了全球家庭語音控制時代。不過，國內智

能家居生態環境相互獨立，智能家居產業發展受制，但每個玩家有各自的優勢。



對於海爾智家來說，因早早布局智慧家庭，將場景品牌和生態品牌提升為集團戰略，所以在

生態培育上有先發優勢；小米這些年一直在發力、完善自家特色的生態鏈；華為則是積極推進智

能家居生態建設，其全場景智慧化戰略圍繞「１＋８＋Ｎ」，本質是憑藉「入口＋連接＋生態」

為消費者打造全場景智慧化體驗。



在筆者看來，海爾智家布局場景生態不是沒有原因的。對於深耕家電多年且始終追隨用戶體

驗的海爾智家來說，深知如今用戶已經不滿足於單一的家電產品，必須以家庭全場景來滿足用戶

變化了的生活需求。為此，海爾智家基於衣、食、住、娛不同生活場景，以成套化滿足人們個性

化的智慧生活。以回家場景為例：當回家智能門鎖通過指紋識別，大門自動打開；進入客廳後空

調、電視自動打開，智慧空調甚至能主動識別空氣質量，聯動加濕器、新風機等網器自動調節空

氣溫濕淨度，且智能電視能自主播放喜歡聽的音樂或節目；倘若需要清掃房間，動動嘴就可以操

控掃地機器人。



這麼多場景方案，海爾智家自己怎麼做得下來？這時我們看到，海爾智家吸納了不同行業的

幾千家生態資源方一起，打造了一個智家體驗雲平台，並孵化出衣聯網、食聯網、空氣網等數個

生態子平台，以此帶給用戶最便捷、最佳的美好生活體驗。以海爾衣聯網生態平台為例，過去還

是一台洗衣機為用戶提供衣物清洗的服務，而現在，海爾衣聯網為用戶提供的是洗護存搭購收的

衣物全生命周期智慧解決方案。出門前，有智慧試衣鏡提供穿搭建議；回家後，洗衣機就能進行

除菌消毒洗；在智慧陽台上，也有衣聯網生態提供的收納方案……一整套服務環環相扣，海爾智

家的洗衣機、乾衣機等產品，與生態資源方的晾衣架、智能水杯、除菌洗衣液等產品相互配合，

一個以用戶需求為中心搭建的衣聯網生態已形成。



無論是提供成套智慧解決方案，還是與生態資源方一起建平台，海爾智家體驗雲加速實踐「

場景替代產品、生態覆蓋行業」，為用戶提供全流程無縫的最佳體驗，創物聯網時代生態品牌的

全球引領。對於海爾智家生態品牌轉型，經營數據表現如何？依據年報所披露的數據顯示，

２０１９年國內成套產品收入佔比達２７﹒４８％，同比上升５﹒４３％；海爾智家ＡＰＰ月活

量增長３５０％，場景月活量增長１４２％；物聯網生態收入４８億，提升６８％。這也說明進

入生態品牌戰略階段的海爾智家，其生態品牌價值逐漸凸顯，影響力加速提升。



對於小米來說，它的底牌主要來自多年培育的龐大生態鏈，搭建了一個智能家居生態，使得

躋身國內智能家居第一陣營。來自智能硬件板塊營收也呈現高速增長，２０１９年ＩｏＴ生活消

費品營收６２１億元，同比增長４１﹒７％。２０２０年第一季度ＩｏＴ生活消費品營收達到

１３０億元，已成為小米最靚麗板塊。智能電視及筆記本收入高達２４２億元，佔ＩｏＴ與生活

消費品營收比例３９％，還有其他單價較高的電動滑板車、空氣淨化器等快速增長。



為此，今年，小米還將繼續加碼物聯網，年初宣布圍繞５Ｇ＋ＡＩｏＴ將投入５００億元，

寄望於把ＡＩｏＴ、智能生活的持續優勢轉化為智能全場景的絕對勝勢。當然，華為雖然起跑偏

晚，但其智能家居發展已駛入快車道，勢頭迅猛。這也是繼智能手機之後，華為最為重視、大刀

闊斧的一條新賽道。



＊最後＊



消費者對各種智能家居設備需求強勁，讓各大巨頭不約而同地瞄向了智能家居這條新賽道，

尋找新的業績增長點。整體而言，因眾多巨頭湧入，智能家居呈現出百家爭鳴競爭態勢。一花獨

放不是春，萬紫千紅才是春，對於海爾智家、華為、小米等巨頭而言，憑藉品牌、技術、用戶等

優勢所構建的智能家居生態，率先搶奪先機，並促使人們實現智慧的家庭生活。



楊劍勇，福布斯專欄作家、百家號金芒計劃創作者、網易簽約作者，並連續三年（２０１７

－２０１９年）獲得網易年度最佳簽約作者。致力於深度解讀５Ｇ、物聯網經濟和人工智能等前

沿科技，觀點和研究策略被眾多權威媒體和知名企業引用。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

