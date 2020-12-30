期結日ＡＴＭ續彈科指半日漲近３％，恒指升３４８點報２６９１７

《經濟通通訊社３０日專訊》美國民主黨將每人派錢額上調至２０００美元的議案在參議院

受阻，美股三大指數隔晚反覆低收。港股今早為期結日，恆指開報２６６９５點升１２６點，人

行確認螞蟻旗下金融業務要全面納入監管，及據報北京知識產權法院立案審理美團

（０３６９０）涉反壟斷案，消息無礙「ＡＴＭ」繼續反彈，其中阿里巴巴（０９９８８）已成

功收復本周一（２８日）因被國家市場監管總局立案調查及監管機構約談螞蟻所造成的下跌裂口

。恆指波動性未見太強，開市後一路造好，升幅最多擴大至４３０點見２６９９８點，半日收升

３４８點或１﹒３１％，報２６９１７點，主板成交８０１﹒４４億元。國指報１０５９９點，

升１５０點或１﹒４４％。

科指受阿里等持續反彈，半日報８２１４點，升２１６點或２﹒７１％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）升０﹒９６％，報９５﹒１元；匯控（００００５）軟０

﹒５％，報４０﹒０５元；建行（００９３９）半日平收，報５﹒８９元。

Ａ股兩市向下，上證綜合指數報３４０９點，升３０點或０﹒９％，成交２２４４﹒０１億

元人民幣。深證成份指數報１４１７８點，升２０７點或１﹒４９％，成交２８４３﹒９０億元

人民幣。



＊螞蟻金融活動需全面監管，阿里升近６％冠藍籌＊



人行確認螞蟻集團正制定設立金融控股公司方案，並需將金融活動全面納入監管，阿里巴巴

連彈第二日，半日升５﹒７７％報２３４﹒８元。內媒引述文件報道，美團因在旗下Ａｐｐ規定

消費者不能使用支付寶付費，北京知識產權法院已立案審理指控涉反壟斷的案件，美團仍升４﹒

４６％，報２８５﹒６元。內媒引述消息報道，京東集團（０９６１８）旗下京東零售繼續調整

架構，據報目的是服務三線以下城市，外界推測是要挑戰拼多多在該些地區的領導地位，京東揚

升３﹒９８％，報３３４﹒８元。騰訊（００７００）升４﹒７１％，報５５５﹒５元。小米（

０１８１０）升０﹒１５％，報３２﹒８５元。

上述股份的同系公司同樣造好，阿里健康（００２４１）漲６﹒９４％，報２２﹒３５元；

京東健康（０６６１８）升０﹒５２％，報１５３﹒４元；阿里影業（０１０６０）升１﹒０８

％，報０﹒９４元；高鑫零售（０６８０８）揚２﹒９９％，報７﹒５９元；眾安在線（０６０

６０）升２﹒１９％，報３５﹒０５元。



＊內需消費品股落鑊，安踏、潤啤曾破頂＊



內需消費品股落鑊，體品股走高，安踏（０２０２０）、李寧（０２３３１）和３６１度（

０１３６１）盤中齊齊破頂，分別收升１﹒９４％，報１２０﹒９元；升２﹒７７％，報５２元

；走高３﹒７％，報１﹒１２元。特步（０１３６８）漲６﹒３５％，報３﹒８５元；滔搏（０

６１１０）升１﹒４８％，報１１元。

餐飲及食品股同樣受捧，潤啤（００２９１）、農夫山泉（０９６３３）和九毛九（０９９

２２）曾破頂，中午分別收升１﹒８３％報７２﹒３元，漲６﹒１２％報５５﹒４５元，走高５

﹒５９％報２３﹒６元。旺旺（００１５１）升１﹒２７％，報５﹒５７元；海底撈（０６８６

２）亦漲２﹒８１％，報５８﹒６元。



＊港府料連續第三年供地不達標，地產股落後＊



政府昨宣布明年首季賣地計劃，將推出三幅分別於山頂、啟德及古洞的住宅地，及港鐵（０

００６６）黃竹坑站６期將招標，下季預測供應量共約４８００伙。港府全個財年土地供應約１

２８７０伙，距離全年目標欠３０伙。本地地產股個別發展，恆地（０００１２）軟０﹒５％，

報３０﹒０５元；新地（０００１６）升０﹒３１％，報９８﹒６５元；信置（０００８３）跌

０﹒２％，報１０﹒２２元；長實（０１１１３）升０﹒３８％，報３９﹒３５元。

電訊股回吐，聯通（００７６２）為半日表現最差藍籌，挫３﹒０３％，報４﹒４８元；中

移動（００９４１）跌１﹒６８％，報４３﹒９元；中電信（００７２８）走低４﹒０４％，報

２﹒１４元。中國鐵塔（００７８８）平收，報１﹒１５元。（ｎｓ，ｗｓ）

