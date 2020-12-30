港股高開１２６點報２６６９５點，國指漲７２點，科指揚８０點

《經濟通通訊社３０日專訊》由於美國疫情紓困議案於參議院受阻，隔晚美股三大指數輕微

回吐，亞洲股市今早普遍回吐，日經跌１５９點，台北加權指數跌１１點，港股方面則逆市高開

１２６點，螞蟻集團正制定金控公司方案，阿里（０９９８８）股價開漲３﹒５１％，為開市最

佳藍籌，同係阿里健康（００２４１）亦高開１﹒５８％；連帶騰訊（００７００）亦高開２﹒

２％。現時，恆生指數開報２６６９５，升１２６點或升０﹒４８％，主板成交３３﹒４２億元

。國企指數報１０５２１，升７２點或升０﹒６９％。恆生科技指數報８０７８，升８０點或升

１﹒０１％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒６２％，報４０元；香港交易所（００３８８

）升０﹒１５％，報４１３﹒８元；騰訊控股（００７００）升２﹒１７％，報５４２元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒４３％。建設銀行（００９３９）升０﹒５１％，報５﹒

９２元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅６﹒８６％。友邦保險（０１２９９）跌０﹒１

６％，報９４﹒０５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１％。美團（０３６９０）升０

﹒６６％，報２７５﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒８５％。阿里巴巴（０

９９８８）升３﹒５１％，報２２９﹒８元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒４３％

。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２２９﹒８０元 升３﹒５１％

騰訊控股（００７００） ５４２﹒００元 升２﹒１７％

蒙牛乳業（０２３１９） ４５﹒３０元 升１﹒３４％

藥明生物（０２２６９） ９５﹒５５元 升１﹒２７％

恆隆地產（００１０１） １９﹒９８元 升１﹒２２％

中石化 （００３８６） ３﹒５４元 升１﹒１４％

金沙中國（０１９２８） ３３﹒７０元 升０﹒９０％

舜宇光學（０２３８２ １６３﹒９０元 升０﹒８０％

石藥集團（０１０９３） ７﹒８９元 升０﹒７７％

瑞聲科技（０２０１８） ４３﹒６０元 升０﹒６９％

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科指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２２９﹒８０元 升３﹒５１％

京東集團（０９６１８） ３３１﹒４０元 升２﹒９２％

騰訊控股（００７００） ５４２﹒００元 升２﹒１７％

中興通訊（００７６３） １９﹒８６元 升２﹒１６％

阿里健康（００２４１） ２１﹒２５元 升１﹒６７％

微盟集團（０２０１３） １３﹒９２元 升１﹒４６％

平安好醫生（０１８３３） ９１﹒０５元 升１﹒４５％

聯想集團（００９９２） ７﹒３０元 升１﹒３９％

丘鈦科技（０１４７８） １２﹒６０元 升０﹒９６％

明源雲 （００９０９） ４７﹒８０元 升０﹒８４％

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（ｕｌ）

