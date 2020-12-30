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即市新聞

30/12/2020 09:21

港股高開１２６點報２６６９５點，國指漲７２點，科指揚８０點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》由於美國疫情紓困議案於參議院受阻，隔晚美股三大指數輕微
回吐，亞洲股市今早普遍回吐，日經跌１５９點，台北加權指數跌１１點，港股方面則逆市高開
１２６點，螞蟻集團正制定金控公司方案，阿里（０９９８８）股價開漲３﹒５１％，為開市最
佳藍籌，同係阿里健康（００２４１）亦高開１﹒５８％；連帶騰訊（００７００）亦高開２﹒
２％。現時，恆生指數開報２６６９５，升１２６點或升０﹒４８％，主板成交３３﹒４２億元
。國企指數報１０５２１，升７２點或升０﹒６９％。恆生科技指數報８０７８，升８０點或升
１﹒０１％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒６２％，報４０元；香港交易所（００３８８
）升０﹒１５％，報４１３﹒８元；騰訊控股（００７００）升２﹒１７％，報５４２元，以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒４３％。建設銀行（００９３９）升０﹒５１％，報５﹒
９２元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅６﹒８６％。友邦保險（０１２９９）跌０﹒１
６％，報９４﹒０５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１％。美團（０３６９０）升０
﹒６６％，報２７５﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒８５％。阿里巴巴（０
９９８８）升３﹒５１％，報２２９﹒８元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒４３％


　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　２２９﹒８０元　　　升３﹒５１％
　　騰訊控股（００７００）　５４２﹒００元　　　升２﹒１７％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　４５﹒３０元　　　升１﹒３４％
　　藥明生物（０２２６９）　　９５﹒５５元　　　升１﹒２７％
　　恆隆地產（００１０１）　　１９﹒９８元　　　升１﹒２２％
　　中石化　（００３８６）　　　３﹒５４元　　　升１﹒１４％
　　金沙中國（０１９２８）　　３３﹒７０元　　　升０﹒９０％
　　舜宇光學（０２３８２　　１６３﹒９０元　　　升０﹒８０％
　　石藥集團（０１０９３）　　　７﹒８９元　　　升０﹒７７％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４３﹒６０元　　　升０﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　２２９﹒８０元　　　升３﹒５１％
　　京東集團（０９６１８）　３３１﹒４０元　　　升２﹒９２％
　　騰訊控股（００７００）　５４２﹒００元　　　升２﹒１７％
　　中興通訊（００７６３）　　１９﹒８６元　　　升２﹒１６％
　　阿里健康（００２４１）　　２１﹒２５元　　　升１﹒６７％
　　微盟集團（０２０１３）　　１３﹒９２元　　　升１﹒４６％
　　平安好醫生（０１８３３）　９１﹒０５元　　　升１﹒４５％
　　聯想集團（００９９２）　　　７﹒３０元　　　升１﹒３９％
　　丘鈦科技（０１４７８）　　１２﹒６０元　　　升０﹒９６％
　　明源雲　（００９０９）　　４７﹒８０元　　　升０﹒８４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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