《盤後部署》科技股走勢向好，料恒指短線再挑戰２７５００點

《經濟通通訊社３０日專訊》隔晚美股走弱，亞洲股市今早表現榮辱互見，期結日下港股裂

口高開，隨後表現高走，其中科技股走勢強勁，三大科網巨頭騰訊（００７００）、阿里（０９

９８８）及美團（０３６９０）領軍，帶領大市氣氛。刺激恆指午後大漲逾５００點，並突破二

萬七關口，盤中高見２７１０７點，最終企穩二萬七收市，收報２７１４７，升５７８點或升２

﹒１８％，主板成交１５３３﹒２１億元。國企指數報１０６６２，升２１３點或升２﹒０５％

。恆生科技指數報８２９５，升２９７點或升３﹒７２％。

內地股市走勢造好，上證綜合指數報３４１４，升３５點或升１﹒０５％；深證成份指數報

１４２０１，升２３１點或升１﹒６６％。兩市全日成交８４７０億元人民幣，按日減少１﹒５

％。



＊疫情下全球投行仍賺１２４５億美元包銷費，美國還需１０年才可控制疫情＊



疫情下環球央行持續放水，其中全球央行每小時購買資產速度達１３億美元，在這種規模下

，令股票、債務市場欣欣向榮，加上今年企業們都聘命籌集資金，希望能度過疫情危機，據估計

全球投行今年從中賺取１２４５億美元的包銷費用。據估計，今年公司從銀行籌集合共３０００

億美元費用，令ＩＰＯ承銷費飆升９０％，為２０年以來的高位，由於今年美股受益強勁，預計

各大行進行ＩＰＯ包銷收入持續增長到２０２１年。

外地媒體報道指，美國政府的新冠疫苗分發計劃仍需要有改進的地方，如果繼續按目前的速

度推進，大約需要十年時間才能完成足量美國人的疫苗接種工作，並使新冠疫情得到控制。消息

指美國原本希望２０２１年６月前，全美有８０％人可以接受種植疫苗，但經過電腦分析後，要

實現目標就起碼美國每日有３００萬人進行接種，然而目前只有２００萬人接種第一批疫苗。由

於疫情早前一直被美國政府低估，截至目前為止共有１９４９萬名美國人感染。



＊港股企穩二萬七收市，料科技股將重拾升勢＊



期結日港股再迎暴力抽升，其中科技股領軍帶領大市氣氛，市場目前有兩個解讀，第一是疫

苗儘管是開始分派，但疫情要完全控制似乎仍需一段日子，其中難題在於市民對於疫苗的信心，

以及疫苗的製造速度，因此臨近年尾資金再度向科技股埋手；第二是阿里（０９９８８）的整頓

似乎告一段落，市場對其股價復甦有明顯希望，最期待是假如螞蟻集團成立控股後再進行上市，

阿里巴巴的的股價有機會再進一步釋放價值，新一年科技股預料依然強勢，因此預計港股可能受

惠良好氣氛，在節日後表現「開門紅」，進一步挑戰２７５００點關口。（ｕｌ）

