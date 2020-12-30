【回顧展望－國金】低息環境疊加量寬持續，美匯料續走弱

《經濟通通訊社記者盧逸文３０日報道》新冠肺炎疫情年內引發全球經濟衰退，不過隨著疫

苗研發成功，市場憧憬２０２１年經濟將強勁復甦，而各國政府及央行將如何調整貨幣及財政政

策將成為關鍵，聯儲局的取態，以及候任財長耶倫上任將很大程度影響美元明年的走勢。另外，

英國今年在聖誕節前夕達成「脫歐」貿易協議，英鎊匯價未來料向好。

在商品市場方面，油價年內出現歷史上首次「負油價」，不過隨著石油輸出國組織及盟國（

ＯＰＥＣ＋）宣布減產，油價得以回升，而市場普遍預期明年疫苗普及化後，油價將跟隨油需顯

著回升。金價年內在美國國會通過兩萬億美元經濟刺激方案，以及聯儲局將利率降至接近零水平

下而創出新高，並一度突破２０００美元大關，而２０２１年市場會否捨棄黃金的避險及對沖通

脹作用，還看比特幣普及發展。



＊美匯指數持續弱勢曾穿９０關口＊



新冠肺炎疫情年內顯著影響全球經濟，美元弱勢反覆向下。美匯指數年初在美國總統特朗普

維持貿易戰取態下而持續強勢，美匯曾一度維持在９６至９８水平。不過，隨著新冠肺炎在全球

蔓延，美股在２月底開始急挫，市場恐慌情緒蓋過美元的避險作用，美匯３月初跌穿９６水平後

出現支持。市場開始重新買入美元避險，在美股急瀉觸發第三次熔斷之際，美匯月中曾高見

１０４水平，不過及後美股喘定見底，美國宣布實施量化寬鬆，加上國會通過兩萬億美元經濟刺

激方案，美匯在次季游走於９８至１０１的區間。

市場資金充裕，瘋狂吸納科技股，美股納指於年中突破年初高位，市場憧憬疫苗研發，避險

情緒再次降溫，美匯６月份再跌至９６水平，及後曾一度輕微回升，但在美企中期業績向好並勝

預期下，美元再遭沽售，並跌至９２﹒５水平。不過，踏入９月出現轉捩點，市場焦點開始由疫

情轉至美國總統大選，代表民主黨的拜登在民調上「一面倒」領先，市場避險情緒升溫，曾引領

美匯重上接近９５水平。不過，美匯在美國總統大選前夕表現反覆，曾一度再下試９２﹒５水平

，及後回升至９４，拜登最終得票高於總統特朗普，而國會參眾議院形勢未變，市場解讀為有利

的結果，帶動美股三大指數再次衝高，避險情緒降溫，美匯重拾跌勢，加上大選後兩黨願意再就

新援助方案作談判，方案規模高達９０８０億美元，美匯跌穿９１水平。而在今年最後一次聯儲

局貨幣政策會議，主席鮑威爾重申維持利率在低水平不變，並維持購買規模之後，美元跌勢加劇

，跌穿９０關口，創２０１８年３月以來最低，月內最低見８９﹒６４，亦是年內最低位。

不過相對美元，日圓年內更能發揮避險作用，走勢強勁。東京奧運會年內決定推遲至明年舉

行，首相安倍晉三因健康情況惡化辭職，並由內閣官房長官菅義偉接任，日圓兌美元在３月創出

年內高位後，在第二季回落整固，並在下半年持續慢慢走高，而在日經平均指數升破２７５００

點水平，創出逾三十年高位後，日圓依然強勢。



＊鎊匯曾衝高至１﹒３５７＊



今年亦是英鎊及歐元非常重要的一年，因為英國與歐盟年內「脫歐」貿易協議談判情況反覆

，加上新冠肺炎疫情在歐洲相對嚴重，英鎊兌美元由年初１﹒３２５４跌至年內低位

１﹒１４８５水平，不過隨著經濟復甦預期升溫，加上美元持續弱勢，英鎊於９月突破年初高位

，並達１﹒３３８１水平，而年底市場憧憬英國與歐盟達成「脫歐」貿易協議，鎊匯曾於本月中

見１﹒３５８２，而雙方在聖誕節前夕達成「脫歐」貿易協議後，鎊匯曾衝高至１﹒３５７後回

落。

歐元兌美元年內走勢相對強勢，歐元受疫情及「脫歐」談判等因素影響下，由年初１﹒１２

跌至年內低位近１﹒０７水平，不過在歐洲央行出台量化寬鬆措施下，歐元下半年走強，並突破

年初高位，雖然「脫歐」談判反覆令歐元曾維持於１﹒１６至１﹒２０，不過年尾在美元持續弱

勢，市場憧憬英歐達成「脫歐」貿易協議下升至１﹒２２６６水平，而雙方在聖誕節前夕達成協

議後，歐元回升至約１﹒２２水平。



＊油價首現負數，金價破頂＊



雖然石油輸出國組織及盟國以減產應對新冠肺炎疫情，但全球原油需求下降，原油價格年內

出現歷史性的一幕，紐約原油期貨曾一度出現「負油價」。紐約期油在年初曾高見６０美元之上

，但隨著新冠肺炎在亞太區出現，油價在２月跌至４５美元水平，及後疫情於３月在歐美失控，

油價大幅下挫，紐約５月期油於４月２０日低見負４０﹒３２美元，市傳交易商尋求更多海上油

輪，開闢山洞、火車車廂、空置管道等另類儲存方法，另外油組與俄羅斯的減產協議談判破裂。

不過，隨著期油合約轉倉，中美兩國增加戰略石油儲備，油價於數日後重返正數水平，加上市場

憧憬油組及盟國必須達成減產支持油市，油價持續回升至近４３美元後才出現阻力，因為市場憧

憬更多減產，加上有成員國私下增產，減產執行率曾不足百分百。另外，拜登在美國總統大選勝

出，市場預期華府政策傾向支持環保能源，油價於１１月初曾一度回吐至近３３﹒５美元水平，

不過疫苗研發數據向好，市場憧憬經濟復甦，油組及盟國又達成協議，明年僅輕微增產，油價及

後展開短暫升浪，紐約期油升至逾４９美元水平，布蘭特期油亦由最低３６美元升至逾５２美元

，不過兩大原油期貨亦於年底輕微回落。

黃金年內發揮避險及抗通脹作用而破頂，金價年初開報１５２０美元水平，並於首季升至

１７００美元，不過及後疫情於全球爆發，商品市場出現拋售潮，不過美國國會通過兩萬億美元

經濟刺激方案，黃金發揮保值及抗通脹的作用，金價大幅回升，雖然曾一度在１７００美元水平

遇到阻力，不過及後亦突破並升至１８００美元。金價下半年升勢進一步加強，因為聯儲局宣布

無上限的量化寬鬆政策，加上容許通脹率在一段長時間內保持在平均２％水平，金價由１８００

美元急升突破２０００美元關，最高見２０８９﹒２美元，創歷史新高。不過，金價及後在經濟

復甦預期增強下回吐，並維持在１９００美元至２０００美元的區間，及後新冠肺炎疫苗的樂觀

數在年尾前開始公布，金價進一步下試１８５０美元及１８００美元等關鍵位置。然而，今年最

後一次聯儲局貨幣政策會議重申維持利率在低水平不變，並維持購買規模之後，加上總統特朗普

年底簽署９０００億美元新刺激法案，金價升至約１８８０美元水平。



＊市場一致看淡明年美元走勢＊



美國作為全球經濟的指標，明年美元的走勢已成為華爾街的最大焦點。雖然「股神」巴菲特

曾直言「千萬不要和美國對賭」，警告打算沽空美元的投資者，但市場普遍看淡２０２１年美元

的走勢，當中摩根士丹利分析師Ｉｏａｎａ Ｚａｍｆｉｒ和Ｆｉｌｉｐ Ｄｅｎｃｈｅｖ等策

略師本月中發表報告指，仍然看好新興市場貨幣，但看淡美元，即使聯儲局在後續政策會議上不

大可能再有任何行動，但局方在資產購買方面可能會提供前瞻指引。不過，他們建議投資者暫時

停止沽空美元的交易，直至明年年初佐治亞州參議院議席完成補選，參議院控制權塵埃落定之後

再作下一步投資決定，因為這件風險事件可能會提供買入機會。

Ｚａｃｈ Ｐａｎｄｌ等高盛分析師亦在明年首選交易展望報告重申建議沽空美元，並建議

建倉加元和澳元，主要因為全球經濟復甦前景利好周期性資產。高盛解釋十國集團（Ｇ１０）貨

幣當中，石油、銅等大宗商品需求上升對澳元和加元最有利。隨著各國央行減息，並加碼刺激措

施以應對疫情造成的市場動盪和經濟衝擊，澳元和加元從今年３月低位出現兩位數漲幅，而只要

利率保持不變，量化寬鬆政策繼續實施，政策背景應該會繼續利好風險貨幣，高盛更直言認為其

展望尚未完全體現在當前市場定價當中。

另外，渣打銀行全球研究主管Ｅｒｉｃ Ｒｏｂｅｒｔｓｅｎ本月中發表年度金融市場意外

報告列舉明年八大潛在超級「黑天鵝」，當中部分風險與匯市有關。渣打預計如果中國同意允許

本幣升值，以提升國內企業和消費者的購買力，美元兌人民幣將跌至６算水平。另外，如果歐洲

財政刺激措施憧憬破滅，零利率及資產負債表規模與國內生產總值比例逼近百分百水平下，歐洲

央行支持經濟復甦的能力將出現問題，歐元兌美元底於明年中時跌至１﹒０６。



＊明年油價最高或見６５美元＊



今年油價跌至負數後回升，而市場普遍預期明年油價將隨疫情好轉，繼續復甦之路。美國銀

行全球商品研究負責人Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ Ｂｌａｎｃｈ上月底在電話會議表示，隨著疫苗推

動全球經濟反彈，油價２０２１年勢將進一步上漲，天然氣和工業金屬亦有望走強。旅行限制措

施放寬將提振化石燃料需求，預計布蘭特原油價格將在夏季達到每桶６０美元，而由於產量下降

至不足以滿足需求的水平，美國天然氣價格亦可能上漲。美銀亦預計繼今年供應過剩達每日

３００萬桶後，油市明年將轉而出現每日１６０萬桶供應缺口。

高盛上月底亦發表報告指，由於受疫苗利好消息帶動，石油需求預計出現反彈，加上非石油

輸出國組織石油供應溫和，隨著市場出現再平衡，油價將在明年升至每桶６５美元。不過高盛指

出，由於疫情封鎖措施擴散，歐洲市場面臨短期需求下降，冬季全球原油需求受到每日３００萬

桶的衝擊，並只能被供熱和補貨需求抵銷。

摩根大通早前同樣發表報告指預計，石油需求將於２０２２年恢復到疫情前水平，布蘭特原

油２０２１年平均價每桶５０美元，紐約原油平均價每桶４７美元，另外預計明年全球仍將維持

每日１２０萬桶的供應缺口，不過２０２２年情況將有所不同，油組及盟國可能開始擴大生產，

美國頁岩油生產商將轉向供應增長。

不過，大家需要關注的是油組本月再度下調明年全球石油需求預測，並預期油需反彈速度將

慢於早前預期，因為疫情影響揮之不去，明年石油需求將僅增５９０萬桶至每日９５８９萬桶。

油組又預計今年第四季增長將因重新實施封鎖措施出現放緩，而當中一些措施可能會延長至明年

，不過疫苗發展令經濟前景向好。

另外，國際能源署（ＩＥＡ）本月中在月報中警告，疫苗不會快速逆轉疫情對全球石油需求

造成的破壞，因為多數從事經濟活動的工人接種疫苗需要數月時間，從而才會對石油需求產生影

響。能源署亦提到更多限制措施的觀點，強調年底假期季節或令病例再次激增。

國際評級機構穆迪的看法則比較中性，機構在本月中發表的明年油市行業前景報告指出，雖

然２０２１年需求復甦，但油價只會輕微上漲，布蘭特原油價格將維持在４５至６５美元區間的

低端，並主要徘徊在每桶４０至４５美元，而油價微升將導致生產商限制資本投資，對油田服務

及中游公司產生負面的連鎖反應。

瑞銀財富管理亦認為，可以用疫苗應用程度作為主要衡量因素，估計明年第二季的疫苗廣泛

應用前，布蘭特原油將無力持續攀高，並於２０２１年３月前回落至約４５美元，及後於年中前

逐步回升至５２美元，如果前景於下半年愈趨明朗，年底才有機會挑戰６０美元水平。



＊明年金價走勢市場存在分歧＊



今年金價曾一度走強破頂，不過Ｓｕｓａｎ Ｂａｔｅｓ等摩根士丹利大宗商品策略師本月

初發表報告指，２０２１年伴隨市場回歸正常，孳息曲線變陡，黃金和其他貴金屬都可能會承壓

。大摩預計，美國可能會開始縮減貨幣刺激措施，金價將因此承壓，並維持在每盎司１８００至

１９００美元區間的低端水平，並預料黃金明年均價在每盎司１７９９美元。

不過，荷蘭銀行高級貴金屬策略師Ｇｅｏｒｇｅｔｔｅ Ｂｏｅｌｅ在明年展望報告預計，

２０２１年黃金均價約１９５０美元，主要因為預計聯儲局在未來幾年將維持低利率政策，儲局

亦將限制國債孳息上升。荷銀假定通脹預期維持在當前水平，國債孳息走低將導致美國實際收益

率走低，這將對美元不利，並對金價有利。荷銀又指即使對經濟的樂觀情緒可能會影響黃金作為

避險資產的吸引力，但即使全球經濟開始復甦，各國央行預計亦不會收緊貨幣政策。

不過荷銀亦強調黃金並非沒有風險，而明年最大的風險在於目前市場的黃金倉位，因為當前

ＥＴＦ的黃金倉位仍然很大，持倉較今年年初大增２８％，而回看２０１３年３６％未平倉

ＥＴＦ頭寸被結算，導致金價大跌３０％。

美國銀行全球商品研究負責人Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ Ｂｌａｎｃｈ上月底則在電話會議上，

將２０２１年金價表現轉為中立能態度，並放棄早前３０００美元的大膽預測，因為長期利率可

能上升，直至通脹預期上升速度開始快過利率，不過美銀明年黃金均價預測亦達２０６３美元。



＊比特幣代替黃金避險資產地位？＊



另外，今年比特幣大幅飆升，並再次突破歷史高位見近２７７００美元，市場亦開始關注加

密貨幣的地位，更有聲音指比特幣將以「數碼黃金」取代實金。Ｎｉｋｏｌａｏｓ

Ｐａｎｉｇｉｒｔｚｏｇｌｏｕ等摩根大通策略師亦明言，加密貨幣在主流金融中興起的代價是

犧牲黃金，不過高盛就認為黃金和比特幣可以共存，雖然比特幣可能會在一定程度上削弱市場對

黃金的需求，但黃金作為最受歡迎避險資產的地位不會受到威脅。高盛強調即使有替代品出現，

不認為比特幣對黃金「終極貨幣」的地位構成威脅，因為機構和大戶都會因為透明度問題避開投

資加密貨幣，加上投機性零售投資導致比特幣變為風險資產。

