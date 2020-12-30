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即市新聞

30/12/2020 18:11

《台股攻略－馮偉明》美股反覆，電子股回勇，航運股受壓

　　《台股攻略》在２０２０封關前夕，台股今日（３０日）再創新高，急升２１５﹒６５點，
收１４６８７﹒７點，再向１５０００點進發，成交金額為２６１７﹒６１億元（新台幣．下同
）。
　　有分折指２０２１年晶圓代工業前景將更樂觀，電子權值股今日受追捧，台積電早市低開後
，一直向上，升１﹒９４％，收５２５元，創收市新高；鴻海、聯發科、台達電、大立光及聯電
亦齊揚，升幅均超過１％。台塑四寶受惠於產品價格走強，台化及台塑化大升超過３％，南亞及
台塑升幅超過２﹒８％，台達化及國喬表現亦不俗。金融股表現同樣亮麗，新光金及富邦金升幅
超過３％，玉山金、永豐金、中信金、國票金、元大金、華南金、開發金、第一金及國泰金升幅
超過２％。資金輪流炒作，貨櫃航運股三雄當中，長榮及陽明今日則出現回吐，只有萬海收
５０﹒１元，升１﹒５２％。
　　２０２０年僅剩下一個交易日，台股今日表現強勢，暫時未見太大阻力出現，短線仍可看好
，不過交易量並未見有爆量上升，預料後市波動或會擴大。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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