《窩輪豪情－梁業豪》即市好友完全控制大局

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、公用事業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國

燃氣（００３８４）、華潤啤酒（００２９１）與農夫山泉（０９６３３），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應戊參考的股票

，則宜首選中國海外（００６８８）、新鴻基地產（０００１６）與中國移動（００９４１）。

於阿里巴巴（０９９８８）的積極主動買盤支持下，港股開市後表現向好。恆指期貨陰陽燭

的日線圖上正在營造連續第四支陽燭，價位現時上企保歷加通道頂部，代表即市好友完全控制了

大局，淡友不應急於入市反擊。圖表形勢屬全面利好，大市於１２月份期貨、期權到期日的上升

動力較預期為大。然而，觀看今早（３０日）美指期貨並沒有往上突破即市阻力位，恐怕港股的

即市再升幅度將只屬有限，強勁的買盤只與好友大戶將期貨、期權最後結算價推高的意欲有關。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

