《談國論企－黎偉成》商品住宅前１１月銷情佳促開發

《談國論企》中國的商品住宅銷情於２０２０年前１１個月延續前６個月不斷改善之況，使

住宅的待售面積減幅不斷收窄，促房地產開發商加大投資力度，不會受困於中央經濟工作會議所

提出的２０２１年重點任務中之要「解決好大城市住房突出問題」，反而會受惠於要房地產平穩

健康發展之策。人民安居而會樂業，乃國之佳象也。



＊待售及竣工面積跌幅收窄景氣指數良好＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，全國房地產開發投資於２０２０年１－１１月份累計

達１２﹒９４萬億元同比增長６﹒９％，相對於１－１０月份１１﹒６５萬億元的６﹒３％升幅

多增０﹒５個百分點，有序穩步提升，主要為住宅開發投資９﹒５８萬億元上升７﹒４％所拉動

，乃受惠於：

集中於最是令人感到關注的商品住宅房產的最新發展，特別是（一）銷售情況，為：（１）

所涉面積於２０２０年１－１１月份累計１３﹒３３億平方米，同比即使只是增長１﹒９％，但

比１－１０月份的０﹒８％升幅，多增凡１﹒１個百分點之普，實在是不易得來的成長；更重要

的是（２）所涉額度１３﹒３２萬億元增長９﹒５％，較前１０個月的升幅提高１﹒３個百分點

。

正正因為商品住宅的銷情逐步改進，故出現（二）待銷面積期內所達２﹒２０６７萬億平方

米，同比減少１％，即使比１－１０月份本已收窄至０﹒５％擴大０﹒５個百分點，但此一減幅

仍在相當程度反映出商品住宅銷售供應會逐步降低。

銷情穩增和待售面積有限，遂促房地產開發商得強化開發投資的力度，使（三）住宅新開工

面積於１－１１月份累計達１４﹒７３億平方米同比減少２﹒７％，較１－１０月份所減

３﹒３％少減０﹒６個百分點，為相當不錯的表現，理由為新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９於首季肆

虐，使包括商品住宅房在內的投資急跌，如今跌幅明顯收窄，難得之象。

此使（四）商品住宅房的施工面積於１－１１月份累計６３﹒７９億平方米，且比增長４％

，比１－１０月份的３﹒８％升幅稍多０﹒２個百分點。

和（五）竣工面積４﹒２６億平方米，同比即使仍然下跌５﹒８％，卻比１－１０月份所跌

的７﹒９％收窄２﹒１個百分點。

更重要的，是房地產開發企業的（六）到位資金，於１－１１月份累計１７﹒１０９９萬億

元，同比增長６﹒６％，相對於１－１０月份１５﹒３０７０萬億元的５﹒５％升幅多增１﹒１

個百分點，其中（Ｉ）自籌資金共達５﹒６６６萬億元，上升７﹒９％，比１－１０月份的升幅

多增１﹒４個百分比點，足見開發商有相當高度的投資積極性。但（ＩＩ）國內貸款２﹒４２萬

億元僅增５﹒４％，和比前１０個月多增０﹒３個百分點，意味以商業銀行為主的金融機構對房

地產的支持力度有待提升；而（ＩＩＩ）利用外資１５４億元同比減少４﹒７％，１－１０月份

的跌幅為１５﹒２％。

至於其他到位資金，最惹人注目的當然是（ＩＶ）個人按揭貸款２﹒６９８３萬億元同比增

長１０﹒６％，較前１０個月的升幅擴大０﹒８個百分點，反映出居民的置業需求相當殷切。（

Ｖ）定金及預收款５﹒７３８４萬億元則多增１個百分點而達５﹒３％升幅。



＊開發商自籌資金投及個人按揭貸款快增＊



再看房地產開發景氣指數，於２０２０年１１月達１００﹒５５，同比上升０﹒０５，屬正

數及溫和上揚，有積極和良好的啟示性。此顯示商品住宅商地產即使年初受到新冠肺疫

ＣＯＶＩＤ－１９的壓力甚至衝擊，但隨著政府防控惡疫取得預期良性效益，精準的復工復產復

商復市促經濟重新納入復甦軌道，居民的就業和收入穩增，不僅使零售消費等活動轉活，而屬長

遠性的置業投資，亦逐步轉殷，相信整體國民經濟會繼續穩快增長。

中央經濟工作會議提出要「解決好大城市住房突出問題」，相當惹人注目。大城市因地價、

商品住宅樓價貴，做成突出的住房問題，故估計中央會力促大城市政府加強土地供應、建設更多

保障性租賃住房，和規範市場行為，配合促進就業、完善社保和優化收入分配結構，使人民得以

安居樂業，擴大消費，成為擴大內需這個戰略基點的重要支持力量。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

