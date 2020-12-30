《異動股》美團（０３６９０）據報涉反壟斷案，股價不跌反升３％

《經濟通通訊社３０日專訊》美團（０３６９０）據報涉反壟斷案，股價不跌反升３％，報

２８１﹒６００元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒３１％。該股成交約１１２萬股

，涉資３﹒１０億元。

據《中國經濟周刊》引述文件報道，美團因在旗下美團Ａｐｐ、美團點評Ａｐｐ等，利用市

場支配地位，取消支付寶渠道，使消費者無法通過支付寶進行支付，指控美團涉及反壟斷，報道

指，北京知識產權法院已立案審理。

美團由騰訊（００７００）持股兩成，是公認的「騰訊系」企業，過往阿里和騰訊在產品中

排斥對方是司空見慣的事情，今次法院立案審理，或是反映監管部門的反壟斷行動已經關注到這

種現象。

該媒體昨日嘗試登錄美團外賣Ａｐｐ時，顯示外賣下單後，雖然可以使用支付寶付款，不過

其支付頁面被隱藏折疊，美團支付、微信支付和Ａｐｐｌｅ Ｐａｙ等支付途徑則沒有被隱藏。

阿里巴巴（０９９８８）十天平均線（２４０﹒３６０元）、廿天平均線（２４８﹒４２０

元）、五十天平均線（２６５﹒０９６元）、百天平均線（２６７﹒１２２元）、

二百五十天平均線（２３２﹒８５９元），１４天ＲＳＩ報４０﹒４３４。

阿里巴巴升４﹒３２４％，報２３１﹒６００元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１０﹒２９％。騰訊控股（００７００）報５４６﹒５元升３﹒０１６％。

現時，恆生指數報２６７１２，升１４３點或升０﹒５４％，主板成交７１﹒８０億元。國

企指數報１０５３２，升８３點或升０﹒８０％。恆生科技指數報８１５２，升１５４點或升

１﹒９３％。

即月期指新報２６６９４，升９９點，低水１８點。即月國指期貨報１０５４３，升８３點

，高水１０點。

上證綜合指數報３３８０，升１點或升０﹒０４％，成交１７６﹒９５億元人民幣。深證成

份指數報１４００１，升３１點或升０﹒２２％，成交２１２﹒８７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２８１﹒６００元 升２﹒９９９％

阿里巴巴（０９９８８） ２３１﹒６００元 升４﹒３２４％

阿里健康（００２４１） ２１﹒５００元 升２﹒８７１％

騰訊控股（００７００） ５４６﹒５００元 升３﹒０１６％

平安好醫生（０１８３３） ９２﹒３００元 升２﹒８４１％

京東集團（０９６１８） ３３３﹒０００元 升３﹒４１６％

寶尊電商（０９９９１） ８５﹒５００元 升４﹒９０８％

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（ｅｃ）

