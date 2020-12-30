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即市新聞

30/12/2020 09:33

《異動股》美團（０３６９０）據報涉反壟斷案，股價不跌反升３％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美團（０３６９０）據報涉反壟斷案，股價不跌反升３％，報
２８１﹒６００元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒３１％。該股成交約１１２萬股
，涉資３﹒１０億元。
　　據《中國經濟周刊》引述文件報道，美團因在旗下美團Ａｐｐ、美團點評Ａｐｐ等，利用市
場支配地位，取消支付寶渠道，使消費者無法通過支付寶進行支付，指控美團涉及反壟斷，報道
指，北京知識產權法院已立案審理。
　　美團由騰訊（００７００）持股兩成，是公認的「騰訊系」企業，過往阿里和騰訊在產品中
排斥對方是司空見慣的事情，今次法院立案審理，或是反映監管部門的反壟斷行動已經關注到這
種現象。
　　該媒體昨日嘗試登錄美團外賣Ａｐｐ時，顯示外賣下單後，雖然可以使用支付寶付款，不過
其支付頁面被隱藏折疊，美團支付、微信支付和Ａｐｐｌｅ　Ｐａｙ等支付途徑則沒有被隱藏。
　　阿里巴巴（０９９８８）十天平均線（２４０﹒３６０元）、廿天平均線（２４８﹒４２０
元）、五十天平均線（２６５﹒０９６元）、百天平均線（２６７﹒１２２元）、
二百五十天平均線（２３２﹒８５９元），１４天ＲＳＩ報４０﹒４３４。
　　阿里巴巴升４﹒３２４％，報２３１﹒６００元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１０﹒２９％。騰訊控股（００７００）報５４６﹒５元升３﹒０１６％。
　　現時，恆生指數報２６７１２，升１４３點或升０﹒５４％，主板成交７１﹒８０億元。國
企指數報１０５３２，升８３點或升０﹒８０％。恆生科技指數報８１５２，升１５４點或升
１﹒９３％。
　　即月期指新報２６６９４，升９９點，低水１８點。即月國指期貨報１０５４３，升８３點
，高水１０點。
　　上證綜合指數報３３８０，升１點或升０﹒０４％，成交１７６﹒９５億元人民幣。深證成
份指數報１４００１，升３１點或升０﹒２２％，成交２１２﹒８７億元人民幣。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　（０３６９０）　　２８１﹒６００元　　　升２﹒９９９％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２３１﹒６００元　　　升４﹒３２４％
　　阿里健康（００２４１）　　　２１﹒５００元　　　升２﹒８７１％
　　騰訊控股（００７００）　　５４６﹒５００元　　　升３﹒０１６％
　　平安好醫生（０１８３３）　　９２﹒３００元　　　升２﹒８４１％
　　京東集團（０９６１８）　　３３３﹒０００元　　　升３﹒４１６％
　　寶尊電商（０９９９１）　　　８５﹒５００元　　　升４﹒９０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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