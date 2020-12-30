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即市新聞

30/12/2020 09:31

《異動股》壹傳媒（２８２）漲逾１９％，主席黎智英辭任

　　《經濟通通訊社３０日專訊》壹傳媒（００２８２）公布，黎智英已辭任董事會主席兼執行
董事，以便有更多時間處理其個人事務。該集團亦宣布，現任非執行董事葉一堅自昨日起已獲委
任為董事會主席。
　　壹傳媒今早炒高，暫升１９﹒２３％，報０﹒３１元；成交約１２１６萬股，涉資３６７萬
元。
　　葉一堅與該集團訂兩年委任期，有權每年收取董事袍金２０萬元。
　　現時，恆生指數報２６６８４，升１１５點或升０﹒４４％，主板成交４２﹒３５億元。國
企指數報１０５１６，升６７點或升０﹒６４％。
　　上證綜合指數報３３７５，跌３點或跌０﹒１１％，成交７０﹒５０億元人民幣。深證成份
指數報１３９６８，跌１點或跌０﹒０１％，成交７３﹒７７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　壹傳媒　（００２８２）　　　０﹒３１０元　　　升１９﹒２３％
　　東方報業（０００１８）　　　０﹒４３０元　　　無升跌
　　經濟日報（００４２３）　　　０﹒９８０元　　　無升跌
　　電視廣播（００５１１）　　　８﹒０１０元　　　跌０﹒７４％
　　亞洲電視（００７０７）　　　０﹒０５７元　　　跌１﹒７２％
　　有線寬頻（０１０９７）　　　０﹒０６３元　　　無升跌
　　星島　　（０１１０５）　　　１﹒０００元　　　無升跌
　　毛記葵涌（０１７１６）　　　０﹒５８０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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