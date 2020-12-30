《異動股》壹傳媒（２８２）漲逾１９％，主席黎智英辭任

《經濟通通訊社３０日專訊》壹傳媒（００２８２）公布，黎智英已辭任董事會主席兼執行

董事，以便有更多時間處理其個人事務。該集團亦宣布，現任非執行董事葉一堅自昨日起已獲委

任為董事會主席。

壹傳媒今早炒高，暫升１９﹒２３％，報０﹒３１元；成交約１２１６萬股，涉資３６７萬

元。

葉一堅與該集團訂兩年委任期，有權每年收取董事袍金２０萬元。

現時，恆生指數報２６６８４，升１１５點或升０﹒４４％，主板成交４２﹒３５億元。國

企指數報１０５１６，升６７點或升０﹒６４％。

上證綜合指數報３３７５，跌３點或跌０﹒１１％，成交７０﹒５０億元人民幣。深證成份

指數報１３９６８，跌１點或跌０﹒０１％，成交７３﹒７７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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壹傳媒 （００２８２） ０﹒３１０元 升１９﹒２３％

東方報業（０００１８） ０﹒４３０元 無升跌

經濟日報（００４２３） ０﹒９８０元 無升跌

電視廣播（００５１１） ８﹒０１０元 跌０﹒７４％

亞洲電視（００７０７） ０﹒０５７元 跌１﹒７２％

有線寬頻（０１０９７） ０﹒０６３元 無升跌

星島 （０１１０５） １﹒０００元 無升跌

毛記葵涌（０１７１６） ０﹒５８０元 無升跌

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（ｎｓ）

