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即市新聞

30/12/2020 16:52

《美元走勢－羅明立》英脫歐妥協免混亂，歐元突破可上望１﹒２４

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒５９　　　１０３﹒２６　　　１０３﹒３１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２９５　　　１﹒２２５１　　　１﹒２２７９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３５５７　　　１﹒３４９３　　　１﹒３５３８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８４２　　　０﹒８８１５　　　０﹒８８３０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３９　　　７﹒７５２１　　　７﹒７５２４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國眾議院通過總統特朗普提出將紓困金融由６００美元提高至２０００美元
的要求，法案交由參議院進行表決，但遭共和黨人阻撓，延遲表決。但投資者仍預期美國政府抗
疫開支會增加，尤其是候任總統拜登可能會推出大型基建計劃，而美聯儲會配合保持寬鬆的貨幣
政策，美元短線下滑，失守９０水平。
　　歐盟２７國大使一致同意，英國與歐盟早前達成的脫歐貿易協定將於明年１月１日起暫准生
效，直至歐洲議會明年正式就協議表決為止，這意味著即使英歐協議未能趕及限期前通過立法，
但仍可避免出現邊境混亂情況。分析指脫歐協議中，英國作出較大讓步，當中包括未來５年半內
，歐盟漁民仍可以在英國水域捕漁，以及同意在愛爾蘭與北愛爾蘭邊境保持不嚴格的邊境管制，
而且北愛爾蘭將繼續遵守歐盟的許多規定，例如貨車無需檢查。歐元短線向上逼近１﹒２３，若
能突破可上望１﹒２４，下方支持在１﹒２２。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２２５０　　　１﹒２１５０　　　１﹒２３００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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