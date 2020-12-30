《美元走勢－羅明立》英脫歐妥協免混亂，歐元突破可上望１﹒２４

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒５９ １０３﹒２６ １０３﹒３１

歐元╱美元 １﹒２２９５ １﹒２２５１ １﹒２２７９

英鎊╱美元 １﹒３５５７ １﹒３４９３ １﹒３５３８

美元╱瑞郎 ０﹒８８４２ ０﹒８８１５ ０﹒８８３０

美元╱港元 ７﹒７５３９ ７﹒７５２１ ７﹒７５２４

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《美元走勢》美國眾議院通過總統特朗普提出將紓困金融由６００美元提高至２０００美元

的要求，法案交由參議院進行表決，但遭共和黨人阻撓，延遲表決。但投資者仍預期美國政府抗

疫開支會增加，尤其是候任總統拜登可能會推出大型基建計劃，而美聯儲會配合保持寬鬆的貨幣

政策，美元短線下滑，失守９０水平。

歐盟２７國大使一致同意，英國與歐盟早前達成的脫歐貿易協定將於明年１月１日起暫准生

效，直至歐洲議會明年正式就協議表決為止，這意味著即使英歐協議未能趕及限期前通過立法，

但仍可避免出現邊境混亂情況。分析指脫歐協議中，英國作出較大讓步，當中包括未來５年半內

，歐盟漁民仍可以在英國水域捕漁，以及同意在愛爾蘭與北愛爾蘭邊境保持不嚴格的邊境管制，

而且北愛爾蘭將繼續遵守歐盟的許多規定，例如貨車無需檢查。歐元短線向上逼近１﹒２３，若

能突破可上望１﹒２４，下方支持在１﹒２２。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２５０ １﹒２１５０ １﹒２３００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

