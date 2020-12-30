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30/12/2020 08:59

《ＩＰＯ反應》德運（０１４４０）孖展７２８１萬元，超購近４倍

　　經營花邊製造及銷售的德運控股（０１４４０）於周一（２８日）至３１日招股，綜合多間
券商數據，德運控股孖展共錄得７２８１萬元，超額認購３﹒６倍。《香港經濟日報》

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