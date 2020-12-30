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即市新聞

30/12/2020 11:25

【潛逃離港】深圳鹽田法院：１０人偷越邊境罪判囚７個月至３年

　　《經濟通通訊社３０日專訊》深圳市鹽田區人民法院對鄧棨然等１０人組織偷越邊境、偷越
邊境案公開宣判，以組織他人偷越邊境罪判處鄧棨然有期徒刑３年、處罰金２萬元人民幣，判處
喬映瑜有期徒刑２年，處罰金１﹒５萬元人民幣。
　　另外，以偷越邊境罪判處鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭
子麟等８人，判有期徒刑７個月，處罰金１萬元人民幣。至於其餘２名未成年人士黃臨福和廖子
文，檢察院就決定不提出起訴。
　　法院指，今年８月，鄧棨然、喬映瑜根據他人安排，策劃組織多人從香港偷渡至台灣，由鄧
棨然購買偷渡船隻，８月２３日淩晨，鄧棨然、喬映瑜分別聯繫１０名涉案人士，在香港西貢布
袋澳碼頭會合，共同乘坐鄧棨然駕駛的船隻，企圖偷渡到台灣，船隻於８時許，在廣東省管轄海
域被深圳海警局查獲，鄧棨然等人被拘留。
　　法院認為，鄧棨然、喬映瑜組織他人偷越邊境，人數眾多，構成組織他人偷越邊境罪；而被
起訴的８人違反邊境管理法規，結夥偷越邊境，情節嚴重，構成偷越邊境罪。鄧棨然和喬映瑜是
受他人組織實施犯罪，在共同犯罪中屬於從犯，可依法減輕處罰，另外８人則可依法從輕處罰。
（ｂｎ）

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