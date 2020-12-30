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30/12/2020 17:22

李小加：港交所將繼續連接內地及國際，冀盡快走出疫情陰霾

　　《經濟通通訊社３０日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加將於明日（３１日）離
任，並於明年１月１日轉任集團董事會高級顧問。李小加發表網誌表示，雖然政治經濟環境艱難
，但港交所和香港金融市場在逆勢中，仍展現出強大韌性，充分顯示香港作為國際金融中心的競
爭力，以及在國際舞台上的重要性。同時，新型冠狀病毒肺炎疫苗的到來讓人們見到曙光，期望
很快就會走出陰霾。
　　他指，儘管面臨無數挑戰，但今天仍是香港的美好時代，無論中美關係如何演變，中國早已
離不開世界，世界也離不開中國，而港交所亦將繼續作為連接內地金融市場與國際金融市場的翻
譯器和轉換器，為內地經濟發展和金融開放發揮重要作用，增強香港國際金融中心的競爭力和吸
引力。
　　李小加又表示，如果把金融看作是水，他在過去的工作中積累了一些與水有關的知識和經驗
。未來雖然將離開港交所的重要崗位，但還是會留在香港，期望能夠利用其在港交所學到的「水
利知識」，繼續為香港、國家和市場作貢獻。
　　他又提到，感恩能在港交所度過職業生涯中最難忘的１１年，並感謝集團歷任董事會成員和
全體同事，又指要感恩生活了２０多年的第二故鄉香港，形容香港是其「永遠的家」。（ｓｋ）

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