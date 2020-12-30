《小傳日記》期結日風騷，魚缸十月高；ＡＴＭ食飽，電訊油佬慘

《小傳日記》花旗國民主黨將每人派錢額上調到２０００美金嘅議案喺參議院受阻，美股三

大指數隔晚反覆低收。香江魚缸今日期結，開報２６６９５點升１２６點，神州人行確認螞蟻旗

下金融業務要全面納入監管，同埋據報北京知識產權法院立案審理美團（０３６９０）嘅涉嫌反

壟斷案，消息無阻「ＡＴＭ」連續第二日反彈，其中阿里（０９９８８）已經成功修復今個星期

一（２８日）嘅下跌裂口。不過，指數公司富時羅素話唔排除將更多中資股由全球指數剔除，今

日油佬同電訊佬跑輸。魚缸今日唔算波動，開市後一路造好，升幅最多擴大至７７２點見２７１

５９點，收漲５７８點或２﹒１８巴仙，報２７１４７點，破二萬七兼創逾１０個月高；主板成

交多一成至１５３３﹒２１億銀。國指報１０６６２點，升２１３點或逾２巴仙。

科指同樣連彈第二日，報８２９５點，升２９７點或３﹒７２％。

重磅藍戰士方面，ＡＩＡ（０１２９９）踼高逾２巴仙，報９６﹒３銀；大象（００００５

）同建行（００９３９）都輕跳近１巴仙，分別報４０﹒６銀同５﹒９３銀。

Ａ場兩市造好，上證綜指收報３４１４點，升３５點或１巴仙；深證成指報１４２０１點，

升２３１點或近２巴仙，總成交８４７０﹒１億人仔，少１巴仙。



＊嚴打反壟斷美團仍未倦；中資或再ＯＵＴ聯通股價嘔＊



人行確認螞蟻計劃緊開金融控股公司，仲話要將金融活動全面納入監管，阿里巴巴照彈逾６

巴仙，報２３６﹒２銀。內媒引述文件話，因為美團唔畀人喺佢啲Ａｐｐ度用支付寶畀錢，係涉

嫌反壟斷，北京知識產權法院已經立案審理，美團抽高逾５巴仙，報２８７﹒８銀。內媒引述消

息報道，京東集團（０９６１８）旗下京東零售繼續調整架構，目的係服務三線以下城市，可能

係要挑戰拼多多嘅領導地位呀，收跳近５巴仙，報３３７﹒８銀。ＱＱ（００７００）鏟高逾５

巴仙，報５５９﹒５銀；小米（０１８１０）跳３格，報３２﹒９５銀。

富時羅素繼之前將９間神州公司剔出全球指數後，最新話因應花旗國加大對中資股嘅禁令，

唔剔除更多神州公司，今次會涵蓋埋ＥＴＦ、指數基金同被禁制企業嘅子公司。喺花旗國黑名單

上嘅股份偏淡，聯通（００７６２）係今日表現最差藍戰士，碌低逾２巴仙，報４﹒５１銀。中

移動（００９４１）滑近２巴仙，報４３﹒８５銀；中電信（００７２８）無咗近４巴仙，報２

﹒１５銀；中海油（００８８３）撻低逾２巴仙，報７﹒２１銀；中交建（０１８００）軟近１

巴仙，報３﹒３８銀。有傳中芯（００９８１）喺新任副董事長蔣尚義嘅幫助下，會尋求同荷蘭

半導體設備公司阿斯麥就極紫外光刻設備進行談判，而據講只要有咗部機，就可以量產３ｎｍ晶

元啦，中芯未見機先興奮，炒高近１２巴仙，報２０﹒４銀。



＊網上醫院現醫療佬幾掂，研究有利好國藥確係寶＊



平安好醫生（０１８３３）會同廣東省第二人民醫院合作起網上醫院，彈起近半成，報９３

﹒７銀。阿里健康（００２４１）仲威，跳高近９巴仙，報２２﹒８銀。京東健康（０６６１８

）尾盤唔夠力，收跌近１巴仙，報１５１﹒６銀。眾安在線（０６０６０）踼高近３巴仙，報３

５﹒２銀。

藥佬各自修行，國藥（０１０９９）嘅新冠疫苗第三期臨床試驗顯示有效率有８成，股價即

彈２巴仙，報１８﹒２４銀。獲主席蔡東晨增持過千萬股嘅石藥（０１０９３）向上跳近１巴仙

，報７﹒８９銀；中生製藥（０１１７７）跣逾１巴仙，報７﹒５４銀，有份整國藥疫苗嘅復星

醫藥（０２１９６）再跣兩巴仙，報３５﹒８５銀；開拓藥業（０９９３９）嘅抗脫髮藥即將開

始第三期臨床試驗，微升１格，報１０﹒５８銀。



＊五菱冇得升呠呠車普勝，內需消費好推高飲食佬＊



五菱（００３０５）再跣６巴仙，報２﹒３８銀；不過其他呠呠車繼續踩油，上海市將繼續

免費發放新能源車專用牌照，吉利（００１７５）彈起３巴仙，報２４﹒４５銀；比亞迪（０１

２１１）炒高１巴仙多啲，報１９５銀；車載５Ｇ無線終端成功獲批嘅長汽（０２３３３）起哄

一成，報２５﹒７銀。

餐飲食品佬落鑊，噚日斥近２２０萬銀回購嘅旺旺（００１５１）跳近兩巴仙，報５﹒６銀

；潤啤（００２９１）微彈逾１巴仙，報７１﹒９５銀；海底撈（０６８６２）踼高逾３巴仙，

報５８﹒８銀；九毛九（０９９２２）彈起近半成，報２３﹒４５銀。

個股方面，有意收購花旗國領事館宿舍物業，但因為外交問題遇阻滯嘅恆隆（００１０１）

升逾２巴仙，報２０﹒１５銀。壹傳媒（００２８２）宣布黎智英辭任主席兼執董，盤中曾炒高

２５巴仙，收市仍彈近４巴仙，報０﹒２７銀。星島（０１１０５）主席何柱國畀「細劉」劉鑾

鴻入稟高院追討１﹒５億欠款，照彈３巴仙，報１﹒０３銀。思捷（００３３０）將財年結算日

改至１２月底，話係代表公司將於１１月底宣布終止附屬嘅財產保護程序後從新出發，飛起逾１

４巴仙，報１﹒１９銀。請請！



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