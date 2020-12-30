阿里騰訊領跑大市，恒指全日飆５７８點報２７１４７見十個月高



《經濟通通訊社３０日專訊》美國疫情紓困議案於參議院受阻，增派現金法案存在不確定性

，隔晚美股三大指數輕微回吐。港股於期結日造好，恆指高開１２６點報２６６９５點，即使內

地當局就反壟斷再劍指美團，科網龍頭股繼續強勢反彈，加上內需板塊造好，恆指半日收升

３４８點。午後科技股發力，ＡＴＭ更一度包辦恆指成分股升幅榜頭三位，其中阿里巴巴

（０９９８８）為今日表現最佳藍籌，飆升逾６％，另外藍籌股有近八成半股份上行，多隻重磅

股更於尾盤破頂，最終恆指以全日高位２７１４７點收市，升５７８點或升２﹒１８％，為２月

底以來新高。主板成交１５３３﹒２１億元按日升逾一成。國指報１０６６２點，升２１３點或

升２﹒０５％。科指收８２９５點，抽升２９７點或升３﹒７２％，其中金軟（０３８８８）為

最佳科指成分股，高見４９﹒３元破頂，收市揚１２﹒４３％，報４８﹒４元。

０１點，升２３１點或升１﹒６６％；惟兩市全日成交８４７０億元人民幣減少１﹒５％。

重磅股齊揚，港交所（００３８８）高見４２６元創上市新高，市場憧憬低息環境提振股市

，加上港股估值低於合理值，明年有望跑出，港交所收升２﹒９％，報４２５﹒２元；友邦（０

１２９９）更接近上市新高９６﹒４元收市，收漲２﹒２３％，報９６﹒３元，匯控（００００

５）走上０﹒８７％，報４０﹒６元，連升２日累計升幅１﹒５％。；建行（００９３９）走高

０﹒６８％，報５﹒９３元，連升４日累計升幅７﹒０４％。



＊科網龍頭強勢，阿里巴巴續領跑大市升逾６％＊



人行確認螞蟻集團正按規定設立金融控股公司，相關金融活動全面納入監管，母企阿里今日

續揚６﹒４％，報２３６﹒２元，連升２日累計升幅１２﹒４８％；騰訊（００７００）跟飆５

﹒４７％，報５５９﹒５元；消息指北京知識產權法院立案審理美團（０３６９０）涉及壟斷行

為，被指控利用市場支配地位使消費者無法通過支付寶進行支付，惟美團今日不跌反升，收漲５

﹒２７％，報２８７﹒８元，連升２日累計升幅１０﹒６９％；京東（０９６１８）旗下京東零

售繼續調整架構，據報將服務下沉市場，擬挑戰拼多多在三四線城市及農村的領導地位，京東彈

４﹒９１％，報３３７﹒８元；小米（０１８１０）先跌後升０﹒４６％，報３２﹒９５元。

線上醫療板塊繼續落鑊，阿里健康（００２４１）隨母企急彈９﹒０９％，報２２﹒８元，

連升２日累計升幅１０﹒９５％，更重上五十天線（２２﹒２１元）；平安好醫生（０１８３３

）將與廣東省第二人民醫院合作建設互聯網醫院，股價受帶動上揚４﹒４％，報９３﹒７元；惟

京東健康（０６６１８）尾盤轉跌０﹒６６％，報１５１﹒６元。

中芯（００９８１）擬尋求與荷蘭半導體設備公司阿斯麥就極紫外（ＥＵＶ）光刻設備進行

談判。據悉該公司已從２０ｎｍ工藝過渡到３ｎｍ工藝，只要有ＥＵＶ光刻機就可以量產３ｎｍ

晶元，中芯飆升１１﹒９６％，報２０﹒４元。銀河證券發表研報稱，在５Ｇ普及和汽車行業的

復甦下，２０２１年全球半導體市場規模將同比增長８﹒４％，達到４６９４億美元，創下歷史

新高，更預計晶圓代工環節漲價將持續到明年上旬。晶片股普漲，上海復旦（０１３８５）揚４

﹒７％，報１３﹒８２元；中電華大（０００８５）漲４﹒３５％，報０﹒７２元；華虹（０１

３４７）微升０﹒３３％，報４６元；惟ＡＳＭ太平洋（００５２２）軟０﹒４６％，報９７﹒

１５元。



＊保利協鑫折讓逾三成減持協鑫新能源，股價同挫一成＊



福萊特玻璃（０６８６５）發盈喜，預期全年純利將按年增長逾倍，超越市場預期，全日揚

５﹒６４％，報３０﹒９元；大和預料光伏玻璃的平均售價將保持在創紀錄的每平方米３５元至

４０元人民幣，光伏玻璃利潤急增，信義光能（００９６８）升５﹒３％，報２０﹒０５元；信

義玻璃（００８６８）走上２﹒１３％，報２１﹒５５元；保利協鑫（０３８００）折讓近３３

％減持協鑫新能源（００４５１）套現最多約１﹒５億元，佔協鑫新能源約３﹒３４％，保利協

鑫插１２﹒０３％，報１﹒１７元，連跌２日累計跌幅１９﹒８６％；協鑫新能源同挫１０％，

報０﹒３１５元。

華府擬增加紓困支票金額，市場憧憬燃料需求有所提振，油價周二攀升。布油期貨收漲０﹒

５％報５１﹒０９元美元，美油期貨則收升０﹒８％至４８元美元，惟三桶油個別發展。中海油

（００８８３）獲母企增持約２﹒５億股，股價仍受壓全日挫２﹒３％，報７﹒２１元；中石油

（００８５７）持平，報２﹒４１元；中石化（００３８６）走上０﹒５７％，報３﹒５２元；

中海油服（０２８８３）微升０﹒１５％，報６﹒５３元；中石化煉化（０２３８６）漲０﹒９

％，報３﹒３７元

上海市發改委發文指，上海將繼續免費發放新能源汽車專用牌照至明年２月底，更正在研究

新一輪新能源汽車政策，繼續支持市民使用新能源汽車。消息帶動汽車股造好，比亞迪（０１２

１１）走上１﹒３％，報１９５元；恆大旗下房產及汽車交易服務平台房車寶今日揭牌，恆大汽

車（００７０８）揚５﹒１１％，報２９﹒８５元；吉利（００１７５）走高２﹒５２％，報２

４﹒４５元；敏實（００４２５）升３﹒３３％，報４０﹒３５元；廣汽（０２２３８）漲３﹒

７５％，報８﹒３元；長汽（０２３３３）５Ｇ車載無線終端獲得了工信部頒發「無線電發射設

備型號核準證」，全日飆９﹒３６％，報２５﹒７元；惟五菱（００３０５）低迷，股份昨日破

頂，創下４﹒４３元上市新高，今日續回吐６﹒３％，報２﹒３８元，連跌２日累計跌幅２３﹒

２３％。（ｐｌ）

