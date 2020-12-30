《鍾之日記》科技股揚威，指數衝新高

《鍾之日記》１２月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香江魚缸在今年最後一個期指結算日發力造好，恆指高見２７１５９點，為２月２１日以來

逾十個月高位，科技股在中港股市均跑出，深市的創業板指收漲３﹒１１％，突破二千九關口，

刷新２０１５年１１月以來５年新高。

恆指高開１２６點報２６６９５點，即使內地當局就反壟斷再劍指美團（０３６９０），科

網龍頭股繼續強勢反彈，ＡＴＭ更一度包辦恆指成分股升幅榜頭三位，阿里巴巴（０９９８８）

為表現最佳藍籌，全日飆升６﹒４％，兩日彈升１２﹒５％。最終恆指以全日高位２７１４７點

收市，升５７８點或升２﹒１８％。主板成交１５３３﹒２１億元按日升逾一成。

正按規定制定設立金融控股公司方案的螞蟻集團，將面臨更嚴格的資本要求。據《華爾街日

報》述中國官員和政府顧問透露，螞蟻可能需要補充資本，為國企和國有銀行增加股權，意味國

家控制的資本可能在螞蟻集團持有更多股份。目前國家控制的社保基金、國家開發銀行和中金公

司已是螞蟻的股東。人民銀行確認，目前螞蟻集團正在按照規定制定設立金融控股公司方案。



＊深市創業板指數逾五年高點＊



富時羅素表示，由於美國強化了禁止美投資被指有軍方背景中資企業的行政令，可能把更多

中資企業移出全球指數，將於明年１月４日公布，任何新增的股票剔除在１月７日開盤起生效。

富時羅素早前已將包括海康威視（深：００２４１５）等九家中資企業移出全球指數。

滬深股市沒受負面消息打擊，白酒、有色、汽車等板塊拉漲，早市帶動滬綜指收復三千四，

午後升幅再擴，收升１﹒０５％，在全日最高位３４１４﹒４５點收市，創業板指漲３％，突破

二千九關口，刷新２０１５年１１月以來新高。兩市全日成交８４７０億元人民幣，按日減少１

﹒５％。



＊中芯有計劃股價遭追捧，市場未免開心過頭＊



據內媒引述業內人士稱，中芯國際（００９８１）在新任副董事長蔣尚義的幫助下，將尋求

與荷蘭半導體設備公司ＡＳＭＬ就進口ＥＵＶ光刻設備進行談判。更有傳，中芯工藝水平已經從

２０ｎｍ過渡到３ｎｍ工藝，只要有了ＥＵＶ光刻機，該公司就可以量產３ｎｍ晶元。受消息刺

激，中芯國際股價全日急漲１２％，報２０﹒４元。

不過外界對有關消息似乎過於樂觀，因為中資企業採購高端光刻機，最大難關在於取得荷蘭

政府的批准，荷蘭政府去年起擱置對ＡＳＭＬ向中國出口光刻機續發許可證的申請，至今仍未批

出任何一張許可證。



＊國藥疫苗有效率不足八成＊



另外，國藥集團中國生物北京公司發布新冠病毒滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗期數據，其疫苗的保

護效力為７９﹒３４％，達到世衛及國家藥監局的相關標準要求，但低於此前阿聯酋政府聲稱的

８６％有效率。國藥集團中國生物北京公司已正式向國家藥監局提交附條件上市申請，國藥控股

（０１０９９）股價升１﹒９％，報１８﹒２４元。

作為研發新冠疫苗的競爭對手，復星醫藥（０２１９６）跌１﹒５％，康希諾

（０６１８５）則漲６﹒２％。





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