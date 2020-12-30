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即市新聞

30/12/2020 09:40

《輪證高清－孫明哲》如何獲得有關波幅變化的資訊

　　《輪證高清》我們在早前幾期文章提到引伸波幅這個影響窩輪價格的重要因素，有投資者問
到如何獲得波幅相關的資訊。波幅變化一直是投資者覺得神秘的資訊，文本希望討論一下投資者
如何在現有的資訊下作出分析，亦要明白當中的限制以了解風險。現時有關波幅最透明、最易得
到的資訊是恆指波幅指數，自從恆指波幅指數推出之後，為投資者增加了對恆指波幅的透明度及
了解，指數綜合不同行使價及到期日恆指期權的預期波幅，是有公信力的工具。可惜的是這只限
於恆指，在個股波幅方面沒有一個簡單的指數反映不同股份、不同條款產品的引伸波幅變化，但
投資者仍可在港交所網站逐一查閱上市期權的引伸波幅走勢，網站以市場成交計算期權的引伸波
幅，可反映真正市場的波幅變化，從而引證當發行商說引伸波幅下跌時準確性，但是，這亦是有
限制的：
　
　　１﹒通常成交活躍的上市期權都是即月或下月到期的產品，與投資者慣常持有兩個月期以上
窩輪的條款不完全一樣，只能在趨勢上作出參考
　　２﹒同一股份有不同行使價的上市期權，但投資者未必會找到跟手持窩輪完全一樣的條款
　　３﹒上市期權及窩輪是兩款獨立產品，有各自的供求情況，會有獨立的走勢
　
　　雖然利用上市期權波幅作窩輪波幅參考是有所限制，但最少是較接近窩輪的產品，未必是最
好的比較但一定是意義的參考，不失為好的參考工具，而且相關資訊是較透明及免費，絕對可以
利用為作在趨勢上的參考。《高盛董事總經理　孫明哲》
《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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