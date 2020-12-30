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30/12/2020 09:20

【新冠肺炎】鍾南山稱中國不會有大規模疫情，鄂要求取消團拜聯歡

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地２９日新增２４宗新型冠狀病毒確診個案，其中７宗是本
地感染，分別來自北京、遼寧及黑龍江。其中，北京一名住在朝陽區的４歲男童確診，有咽喉不
適症狀，由於他的父親去過中風險地區，男童１９日開始居家隔離。　
　　疫情暫無清零，元旦及農曆新年假期又將至。湖北省新冠疫情防控指揮部昨日（２９日）發
布元旦春節疫情防控措施，要求按照「減少人員流動、減少人員聚集、減少旅途風險、加強個人
防護、加強社區防控、加強外防輸入」的總體思路，堅決守住冬春季疫情防線。各級黨政機關、
企事業單位一律取消集體團拜和大型慰問、聯歡、聚餐等活動。通知要求，引導居民非必要不出
門，非預約不出游。

＊鍾南山：中國不會有大規模疫情＊

　　國家衞健委高級別專家組組長鍾南山接受《央視》採訪時表示，中國已形成有效、嚴密的防
控，可能存在散發病例，但不會有大規模疫情，所以沒有必要禁止民眾元旦和農曆新年等節日出
行，但不鼓勵他們到國外。目前，仍要重視戴口罩、勤洗手，加強入境人員檢測，元旦春節避免
去中風險地區。
　　鍾南山還談到新冠病毒變異，他指目前沒有證據證明變異會引起病毒對疫苗的抵抗。但他認
為，去一些高發地區，仍需將打疫苗和戴口罩結合起來。（ｗｌ）

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