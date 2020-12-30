【新冠肺炎】鍾南山稱中國不會有大規模疫情，鄂要求取消團拜聯歡

《經濟通通訊社３０日專訊》內地２９日新增２４宗新型冠狀病毒確診個案，其中７宗是本

地感染，分別來自北京、遼寧及黑龍江。其中，北京一名住在朝陽區的４歲男童確診，有咽喉不

適症狀，由於他的父親去過中風險地區，男童１９日開始居家隔離。

疫情暫無清零，元旦及農曆新年假期又將至。湖北省新冠疫情防控指揮部昨日（２９日）發

布元旦春節疫情防控措施，要求按照「減少人員流動、減少人員聚集、減少旅途風險、加強個人

防護、加強社區防控、加強外防輸入」的總體思路，堅決守住冬春季疫情防線。各級黨政機關、

企事業單位一律取消集體團拜和大型慰問、聯歡、聚餐等活動。通知要求，引導居民非必要不出

門，非預約不出游。



＊鍾南山：中國不會有大規模疫情＊



國家衞健委高級別專家組組長鍾南山接受《央視》採訪時表示，中國已形成有效、嚴密的防

控，可能存在散發病例，但不會有大規模疫情，所以沒有必要禁止民眾元旦和農曆新年等節日出

行，但不鼓勵他們到國外。目前，仍要重視戴口罩、勤洗手，加強入境人員檢測，元旦春節避免

去中風險地區。

鍾南山還談到新冠病毒變異，他指目前沒有證據證明變異會引起病毒對疫苗的抵抗。但他認

為，去一些高發地區，仍需將打疫苗和戴口罩結合起來。（ｗｌ）

