  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/12/2020 12:45

《投資智慧－鄧聲興》加強規範互聯網消費信貸，防金融泡沬風險

　　《投資智慧》２０１４年到２０１９年中國互聯網消費信貸規模快速擴張，從１８７億元上
升至接近１３﹒２萬億元。互聯網消費信貸指的是金融機構、類金融組織及互聯網企業等借助互
聯網技術向消費者提供的以個人消費（一般不包括購買房屋和汽車）為目的，無擔保、無抵押的
短期、小額信用類消費貸款服務，整個貸款流程均通過線上或移動端完成的信貸。中國互聯網消
費信貸規模從２０１４年的１８７億元上升至２０１８年的９﹒１萬億元，年複合增長率為３７
０％。受到數據技術更為廣泛的應用所推動，相信未來數年互聯網消費信貸的金額會逐漸擴大。
　　
　　內地官媒近日刊文，提及「盲盒」的隨機體驗，讓不少青少年感到新鮮刺激而「入坑」，但
上癮和賭博心理滋生畸形消費，部分人每月花費不菲，認為監管部門應進一步規範盲盒經營模式
，其中以「盲盒」為主要業務的泡泡瑪特（０９９９２）大受影響。過去一年在電商平台上，約
２０萬名消費者在盲盒花費超過２萬元人民幣。文章認為監管部門應進一步規範其經營模式，避
免畸形發展。
　　
　　加上，金融管理部門近日對螞蟻集團提出了五項重點業務領域的整改要求，（１）回歸支付
本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。（２）依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護
個人數據隱私。（３）依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合
規。（４）完善公司治理，嚴格整改違規金融活動。（５）依法合規開展證券基金業務。
　
　　從兩件事上，可見政府一直支持釋放內需消費力的同時，而不希望提倡市民過分消費，加上
政府從以往對此問題作出監管，亦將加強規範互聯網消費信貸問題，及監管金融企業，可監控貸
款提供者的放貸行為，及貸款用家的不理性的借貸。這兩件事其實是一個提醒，予內地的其他金
融科技公司，進行金融業務時需要像傳統銀行，受銀保監和證監會的監管，避免表外貸款及過分
高槓桿產品，以至有機會形成金融泡沬風險。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
接通華為30/12/2020
搭配全套智能設備 體驗全場景生活享受
開市Good Morning30/12/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：招行為內銀股首選
財經熱話29/12/2020
【賣地計劃】新一季推三幅住宅地涉2240伙　首推古洞北住宅地
中國故事29/12/2020
《神州經脈》中歐或快將達成貿易協議　滬綜指衝擊三千四仍未果
接通華為29/12/2020
帶住HUAWEI Mate 40 Pro 拍片影相滿載正能量．新增Huawei Pay八達通一拍即支付
財經熱話29/12/2020
【回顧展望－疫下樓市】今年賣地收入挫逾七成　僅誕一幅百億地王
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Haagen Dazs $50現金券

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>