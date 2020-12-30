《投資智慧－鄧聲興》加強規範互聯網消費信貸，防金融泡沬風險

《投資智慧》２０１４年到２０１９年中國互聯網消費信貸規模快速擴張，從１８７億元上

升至接近１３﹒２萬億元。互聯網消費信貸指的是金融機構、類金融組織及互聯網企業等借助互

聯網技術向消費者提供的以個人消費（一般不包括購買房屋和汽車）為目的，無擔保、無抵押的

短期、小額信用類消費貸款服務，整個貸款流程均通過線上或移動端完成的信貸。中國互聯網消

費信貸規模從２０１４年的１８７億元上升至２０１８年的９﹒１萬億元，年複合增長率為３７

０％。受到數據技術更為廣泛的應用所推動，相信未來數年互聯網消費信貸的金額會逐漸擴大。



內地官媒近日刊文，提及「盲盒」的隨機體驗，讓不少青少年感到新鮮刺激而「入坑」，但

上癮和賭博心理滋生畸形消費，部分人每月花費不菲，認為監管部門應進一步規範盲盒經營模式

，其中以「盲盒」為主要業務的泡泡瑪特（０９９９２）大受影響。過去一年在電商平台上，約

２０萬名消費者在盲盒花費超過２萬元人民幣。文章認為監管部門應進一步規範其經營模式，避

免畸形發展。



加上，金融管理部門近日對螞蟻集團提出了五項重點業務領域的整改要求，（１）回歸支付

本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。（２）依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護

個人數據隱私。（３）依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合

規。（４）完善公司治理，嚴格整改違規金融活動。（５）依法合規開展證券基金業務。



從兩件事上，可見政府一直支持釋放內需消費力的同時，而不希望提倡市民過分消費，加上

政府從以往對此問題作出監管，亦將加強規範互聯網消費信貸問題，及監管金融企業，可監控貸

款提供者的放貸行為，及貸款用家的不理性的借貸。這兩件事其實是一個提醒，予內地的其他金

融科技公司，進行金融業務時需要像傳統銀行，受銀保監和證監會的監管，避免表外貸款及過分

高槓桿產品，以至有機會形成金融泡沬風險。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

