《投資筆記－黃子燊》移民潮會否拖垮樓市？

《投資筆記》自２０１９年開始，香港的氣氛始終有點沉重，移民也因此成為了一個熱門話

題。但移民人數的多寡，一直沒有一個統一的說法。在本期，筆者決定拋磚引玉，嘗試推算一下

移民數字的多寡，並看看移民因素對樓價的潛在影響有多大。

按政府說法，政府並沒有就移民數字作出正式統計，但保安局有就移民數字作出推算。根據

保安局的估算，２０１５年至２０１９年，總移民人數為３５７００人，即平均每年移民人數為

７１４０人。而如果根據綜合各國駐港領事館及香港辦事處的資訊，則獲得加拿大永居身份、澳

洲臨時簽證、台灣定居許可及居留許可、美國移民簽證，及英國永久居留權的人數，於２０１４

年至２０１８年五年，總人數為４７７５３人，即每年平均９５５１人，根據以上資訊，我們大

概可知每年的移民人數應約在７１４０至９５５１人之間。



＊移民人數，最多增加五成＊



那隨著香港的社會環境的變化，希望移民的人多了，但具體來說，比起以往平均又多了多少

人呢？根據手上有限的資料，筆者會參考兩個數字去推算。第一個數字是積金局的數據，參考有

關數據，去年首六個月，即未發生社會事件前，強積金供款人以「永久離港」作為理由，提早取

走強積金（ＭＰＦ）的宗數為１３７００宗，而到下半年，社會事件發生後，以「永久離港」作

為理由提取強積金的人數有所上升，增至１６７００宗，較上半年增加了２１﹒９％。然而，在

今年上半年，以「永久離港」作為理由提取強積金的人數卻有所下跌，只有１０４００宗，同比

下跌了２４％。如以上述數據推算，最進取的估算，移民人數是較以往多了２１﹒９％。

另一個數據，則是申請俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」的數字。由於移民他國，往

往要申請「良民證」，故有關證書的申請數字某程度反映了移民申請的趨勢。在２０１４至

２０１８年，申請「良民證」的平均人數是２１９９２人，而到２０１９年，申請人數則急升

５１％至３３２５２人。而截至今年１１月，申請人數則為２６７１５人，若作線性推算，全年

人數應約為２９１４３人，相比以往平均多了３２﹒５％。如參考以上數據，最進取的估算，則

移民人數較以往多了５１％。



＊移民數字對樓市衝擊有限＊



如我們採用上述數據中，增幅最極端的５１％作推算，再假設未有社會事件前，每年移民人

數約為９５５１人（採用估算中最多的數字），則可知每年新增移民人數應約在４８７１人左右

。那有關移民數字對樓市的影響又有多大呢？參考統計署的最新數據，２０２０年中，香港家庭

住戶平均人數是２﹒７人，（即每個單位有２﹒７人居住），即４８７１人擁有１８０４個住宅

單位，而根據運房局的數字，香港居於私人住宅比例是５４﹒３％，據此推算，即１８０４個單

位中，約有９８０個單位是私人住宅。極端假設所有移民者都會賣樓，每年因移民而新增的二手

住宅供應是９８０個。那每年新增９８０個二手住宅供應，會否對樓市構成影響呢？參考土地註

冊處資料，２０１９年及２０２０年（截至１１月），住宅物業買賣註冊宗數分別是５９７９７

個及５３８１３個。每年因移民因素多出的９８０個二手供應，只佔總成交宗數的１﹒８２％。

故此，參考上述數據推算，移民因素能為樓市帶來衝擊，應該是相當有限的了。

《晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師 黃子燊》

