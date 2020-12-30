《樓市亮話－湯文亮》移民門檻太低，不用賣樓移民

《樓市亮話》有老友睇雜誌，見到我同星級分析員對壘，分析員話明年有大量市民移民離開

而賣樓，樓宇供應自不然會增加，樓價自然下跌，我絕對同意有大量香港人離開，如果我不同意

，樓價自然不會下跌，我雖然同意，但樓價仍然不會因為太多人移民而下跌，理由是不少國家的

移民門檻很低，除了英國的ＢＮＯ計劃之外，台灣亦降低移民條件，只要台幣２００萬元就可以

移民台灣，試問在如此低門檻之下，移民又何需要賣樓，不是太多人賣樓，樓價又怎會下跌。



至於點解英國，加拿大，台灣要降低移民條件，唔通真係咁好人，老實說，這個世界沒有好

人，做到互惠已經很好，那些國家降低香港人移民門檻，最大理由就是合資格申請人不多，就好

似一間食肆，如果經常爆滿，又何須要推出六折七折的優惠，不過他們一定會話回饋顧客，以圖

減低顧客話他們生意不佳的藉口而已。



移民好似結婚，男方有主動權，可以追任何一個女仔，女方有選擇權，可以接受或者拒絕任

何一個男仔，結婚第一個步驟就是要了解，現在話移民的人有很多根本不了解將要去的國家，莫

講話當地文化，風土人情，甚至連當地語言都唔識，這即是盲婚啞嫁，結咗婚先學對方語言，我

相信未學曉就已經離婚。



香港人完全明白移民苦處，若非最後一步都唔會移民，如果那些國家好似女方吊高嚟賣，不

但身高要１米８，個樣要省鏡，仲要有返咁上下身家，禮金當然唔會少，能夠移民去那些國家的

人會自視高人一等，現在反其道而行，女方不斷自貶身價，總之係男人就可以，身家２００萬台

幣足矣，咁嘅條件反而吸引唔到香港人移民去台灣，否則會被人睇唔起。



不過，如果唔同人講將會移民，一定會被嚇到瀨尿，又話一國一制，冇自由，財產會被充公

等，現在就最好，有國家願意接受香港人，又不用太多錢，令到那些人可以移民，但又不用賣樓

，因移民賣樓的人不多，樓價就不會因為有人移民而下跌。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

