《缸邊嫺談－黃惠嫺》２０２１年內地關稅調整，乳品企業或可受惠

《缸邊嫺談》中國國家財政部於２０２０年１２月２３日發布「關於２０２１年關稅調整方

案的通知」，指出自２０２１年１月１日起，將對８８３項（不含關稅配額商品）商品實施低於

最惠國稅率的進口暫定稅率。

在今次關稅稅率調整方案中，乳清蛋白粉及乳鐵強白的進口關稅由１０％降至５％；部分特

殊患兒所需食品的進口關稅更由１５％降至０。





在２０２１年關稅調整方案中與乳製品相關的產品清單：

產品名稱 ２０２１年 ２０２１年 調整幅度

最惠國稅率（％） 暫定稅率（％）

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﹒乳清及改性乳清 ６ ２ －６６﹒７％

﹒磨碎或粉化的乳酪 １２ ８ －３３﹒３％

﹒其他經加工的乳酪 １２ ８ －３３﹒３％

﹒藍紋乳盛、或帶有紋運的乳酪 １５ ８ －４６﹒７％

﹒其他乳酪 １２ ８ －３３﹒３％

﹒其中紫苜蓿（粗粉及團粒除外） ９ ７ －２２﹒２％

﹒以除紫苜蓿下的禾本科和豆科為主的多種

合天然草 ９ ４ －５５﹒６％

﹒無水乳糖，按重量計乾燥狀態的乳營含量

＞＝９９％ １０ ５ －５０﹒０％

﹒供嬰幼兒食用的零售配方奶粉（早產兒╱

低出生體重嬰幼兒配方（乳基）、母乳營

養補充劑（乳基）特殊嬰幼兒配方食品除

外） １５ ５ －６６﹒７％

﹒早產兒╱低出生體重嬰幼兒配方（乳基）

、母乳營養補補充劑（乳基）特殊嬰幼兒

配方食品 １５ ０ －１００﹒０％

﹒無乳糖配方或低乳糖配方、乳蛋白部分水

解配方、乳蛋白深度水解配方或氨基酸配

方、早產╱低出生體重嬰幼兒配方（非乳

基）、氨氯基代謝障礙配方、母乳營養補

充劑（非乳基）特殊嬰幼兒配方食品 １２ ０ －１００﹒０％

﹒乳清蛋白粉（按重量計乾質成分的乳清蛋

白含量超過８０％） １０ ５ －５０﹒０％

﹒乳鐵蛋白 １０ ５ －５０﹒０％

﹒奶襯 ８ ４ －５０﹒０％

﹒生產奶粉用乾燥器 ９ ４ －５５﹒６％

﹒乳品加工用自動化灌裝設備用零件 ８﹒５ ４ －５２﹒９％

﹒全自動無菌灌裝生產線用包裝機（加工速

度大過等於２００００隻╱小時）、貼吸

管機（加工速度大過等於２２０００隻╱

小時）用零件 ８﹒５ ４ －５２﹒９％

﹒乳品加工用自動化灌裝設備 １２ ８ －３３﹒３％

﹒全自動無灌裝生產線用包裝機，加工速度

大過等於２２０００隻╱小時 ８ ６ －２５﹒０％

﹒全自動無灌裝生產線用貼吸管機，加工速

度大過等於２２０００隻╱小時 ８ ６ －２５﹒０％

﹒自走式青儲飼料收獲機 ８ ６ －２５﹒０％

﹒擠奶機 ８ ４ －５０﹒０％

﹒乳品加工機器 ６ ２ －６６﹒７％

﹒擠奶機及乳品加工機器用零件 ５ ２ －６０﹒０％

﹒自走式飼料攪拌投餵車 ８ ６ －２５﹒０％

﹒青儲飼料切割上料機 ８ ５ －３７﹒５％

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資料來源：中國國家財政部





今次的關稅調整除了包含稅率之外，亦同時在稅目上作出調整，並於２０２１年的關稅方案

中增加了３１個稅目至總數８５８０，當中與乳製品相關的產品包括嬰兒奶粉、乳清、乳酪、乳

糖、苜蓿、奶襯。

為改善人民生活質素，今次所暫定的關稅調整項目都是與人民生活直接相關的產品，例如乳

清蛋白粉、乳鐵蛋白等原材料都是生產嬰兒奶粉的必要原料，而降低這些原材料的進口關稅，應

有助降低嬰兒奶粉的最終價格，減輕消費者負擔的同時亦可促進消費。

根據中國國家發展改革委員會於２０１９年６月３日發布的《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動

方案》，當中提出要支持國內企業在境外收購和建設奶源基地，以降低原料成本。

為增加奶源供應及分散風險，現時多間在港上市的奶粉企業均有在國外建立奶源基地。同時

中國國家財政部亦根據中國與其他國家或地區簽訂並生效的自由貿易協定或優惠貿易安排，自

２０２１年起將對於有關國家或地區原產的部分進口商品實施協定稅率。其中，進一步降稅的國

家包括新西蘭及澳洲，兩地均屬全球知名的優質牛奶產地，進口關稅下降令生產成本下降，乳製

品企業在獲得優質奶源的同時可望提升利潤。



＊「內循環經濟」概念＊



在疫情之下，奶製品、嬰幼兒配方奶粉的需求及銷售並未受到很大影響。中國政府曾多次提

出鼓勵消費的政策或措施，令內需消費受到支持，５月時更提出「內循環經濟」概念，令內需股

受到刺激備受青睞。作為內需股之一的乳業股因而受到資金追捧，乳業股板塊由年初至今的走勢

均較恆生指數強。「內循環經濟」的概念是指內地生產、內地消費，下調部分奶粉原材料的進口

關稅，有助加快乳製品的生產及銷售。內地在提出「內循環經濟」的同時，提倡加快構建國內國

際雙循環相互促進的新發展格局，應用在乳製品行業亦即是與更多國際夥伴合作，善用全球資源

，提升生產技術及能力為消費者提供更優質的乳製品。而在「內循環經濟」概念提出後，中國政

府實施「減稅降費」的行動，令一些內地品牌乳製品企業在減低原材料及設備進口關稅下有望減

輕生產成本，提升了競爭力，在以上有利因素下建議可多加留意乳業股板塊。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有乳業股相關的股份

