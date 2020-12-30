【新冠肺炎】許樹昌：科興疫苗數據下月公布，專家將討論接種安排

《經濟通通訊社３０日專訊》政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目表

示，本港新型肺炎確診數字在高位橫行一段時間，近日緩慢回落，認為市民在過去的假期有很多

聚會，病毒深層滲入社區，令源頭不明比例仍然較高。他指，病毒有約兩星期潛伏期，要觀察完

冬至、聖誕及除夕新年等三個關口才了解疫情會否有變化，呼籲市民不要參與大型聚會。

另外，許樹昌指，相信科興新冠病毒疫苗的第三期臨床研究數據下月７日公布，政府顧問專

家委員會未來幾日將開會，討論疫苗接種安排。他又指，早前土耳其的數據顯示保護率達９１％

，但有關數字只分析１３００多個接種者的個案，認為等候３個國家的個案後，疫苗委員會一併

分析會較佳。



＊強制檢測可及早找出無病徵個案，深喉樣本仍有價值＊



對於當局早前宣布，一幢大廈在兩星期內，有兩個單位出現無關連的確診個案，就會向大廈

發出強制檢測公告，許樹昌認同有關做法，認為可以及早找出無病徵個案，減低疫情擴散。

許樹昌又指，有市民在提交深喉唾液樣本時可能不懂如何適當地吐出深喉唾液，或可能以惡

作劇影響檢測結果，相信以人手為市民採樣較實際，但他強調深喉唾液樣本有一定價值，不用醫

護人員全套保護衣採樣。（ｓｌ）

