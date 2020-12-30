  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/12/2020 10:57

【新冠肺炎】許樹昌：科興疫苗數據下月公布，專家將討論接種安排

　　《經濟通通訊社３０日專訊》政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在電台節目表
示，本港新型肺炎確診數字在高位橫行一段時間，近日緩慢回落，認為市民在過去的假期有很多
聚會，病毒深層滲入社區，令源頭不明比例仍然較高。他指，病毒有約兩星期潛伏期，要觀察完
冬至、聖誕及除夕新年等三個關口才了解疫情會否有變化，呼籲市民不要參與大型聚會。
　　另外，許樹昌指，相信科興新冠病毒疫苗的第三期臨床研究數據下月７日公布，政府顧問專
家委員會未來幾日將開會，討論疫苗接種安排。他又指，早前土耳其的數據顯示保護率達９１％
，但有關數字只分析１３００多個接種者的個案，認為等候３個國家的個案後，疫苗委員會一併
分析會較佳。

＊強制檢測可及早找出無病徵個案，深喉樣本仍有價值＊

　　對於當局早前宣布，一幢大廈在兩星期內，有兩個單位出現無關連的確診個案，就會向大廈
發出強制檢測公告，許樹昌認同有關做法，認為可以及早找出無病徵個案，減低疫情擴散。
　　許樹昌又指，有市民在提交深喉唾液樣本時可能不懂如何適當地吐出深喉唾液，或可能以惡
作劇影響檢測結果，相信以人手為市民採樣較實際，但他強調深喉唾液樣本有一定價值，不用醫
護人員全套保護衣採樣。（ｓｌ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
接通華為30/12/2020
搭配全套智能設備 體驗全場景生活享受
開市Good Morning30/12/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：招行為內銀股首選
財經熱話29/12/2020
【賣地計劃】新一季推三幅住宅地涉2240伙　首推古洞北住宅地
中國故事29/12/2020
《神州經脈》中歐或快將達成貿易協議　滬綜指衝擊三千四仍未果
接通華為29/12/2020
帶住HUAWEI Mate 40 Pro 拍片影相滿載正能量．新增Huawei Pay八達通一拍即支付
財經熱話29/12/2020
【回顧展望－疫下樓市】今年賣地收入挫逾七成　僅誕一幅百億地王
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Haagen Dazs $50現金券

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>