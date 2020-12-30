《日入而息》十港人偷越邊境罪囚最高３年，恒隆購美領事館地觸礁

《今天重點》﹡深圳鹽田法院表示１０人偷越邊境罪判囚７個月至３年，對自願認罪兩名未

成年人不起訴；警方表示兩未成年疑犯內地司法程序結束，現由警方處理；

律師推算偷越邊境罪成８人明年３月刑滿；譚耀宗稱１２港人案判決可算是

從輕發落

﹡恆隆地產（００１０１）壽山村道物業協議未按時完成，註冊處指美領館須

提申請；中國外交部：美國出售駐港領事館物業需事前經中方同意；港府指

嚴格依照中央就美駐華使領館處置房地產規定行事

﹡本港今新增５４宗確診個案，１３宗源頭不明個案；政府新增逾４０幢大廈

列強制檢測，近半位於九龍東



《即日市況》﹡阿里騰訊領跑大市，恆指全日飆５７８點報２７１４７見十個月高



《深滬股市》﹡滬指最高位收市升１％破三千四，創板二千九刷五年高



《美元匯價》﹡英脫歐妥協免混亂，歐元突破可上望１﹒２４；歐元最新報１﹒２２６９

╱７２，日圓最新報１０３﹒１３╱１６



《公司業績》﹡富一國際控股（０１４７０）中期虧損收窄至６９﹒３萬元，不派息



《公司資訊》﹡李小加稱港交所（００３８８）將繼續連接內地及國際，冀盡快走出疫情陰

霾

﹡ＥＳＲ（０１８２１）首席執行官沈晉初增持０﹒９８％股權

﹡建發物業（０２１５６）明日以介紹方式上市

﹡中國春來（０１９６９）聯屬獲中原銀行分行提供１﹒４億人民幣貸款

﹡中國移動香港推全新５Ｇ上台優惠，可每月享額外５Ｇ本地數據

﹡平安好醫生（０１８３３）與廣東省第二人民醫院合作建設互聯網醫院

﹡石四藥集團（０２００５）祛痰鹽酸氨溴索注射液獲通過一致性評價

﹡先健科技（０１３０２）左心耳封堵器系統獲ＦＤＡ批准啟動臨床試驗

﹡恆大與全國１５２家仲介機構組房車寶集團，構建房產汽車交易平台

﹡恆隆地產（００１０１）壽山村道物業協議未按時完成，註冊處指美領館須

提申請

﹡基匯夥財團完成收購太古城中心一座，宏利將加入成最大單一投資者

﹡報道指京東（０９６１８）零售整合新事業群，多項新人事任命

﹡福晟國際（００６２７）、中集天達（００４４５）今早宣布停牌

﹡榮萬家（０２１４６）明起招股，每手入場費９２７３元

﹡九倉（００００４）委任鄧日燊及謝秀玲為新增獨立非執行董事，明年１月

起生效

﹡旭通控股（０１８２６）擬進一步探討可提供債務重組解決方案的商業模式

﹡宋都服務（０９６０８）明起招股，入場費約２９２９﹒２２元

﹡澳博（００８８０）麥文彬退休不再擔任公司財務總監，卓河祓接任

﹡網上車市（０１４９０）或與更多大型銀行對接，料用戶量大幅上升



《國企紅籌》﹡中興（００７６３）董事長李自學稱明年加大芯片等底層核心技術投入

﹡東新華製藥（００７１９）控股股東附屬增持公司約１８４萬股，涉７８７

萬元

﹡首長四方（００７３０）附屬公司與京東數科將在供應鏈業務展開合作



《神州民企》﹡升華蘭德（０８１０６）斥４１０萬元人民幣組社群營銷合營

﹡中國東方集團（００５８１）朱軍退任首席運營官



《中國要聞》﹡統計局表示核實去年ＧＤＰ按年漲６％，初數為６﹒１％

﹡深圳市長陳如桂調研長租房市場，強調規範發展監管到位

﹡深圳南山力撐電競業，電競企業購房可補貼１５００萬元

﹡工信部表示做大做強數字經濟，穩定優化產業鏈供應鏈

﹡中國電子有限公司揭牌成立，混改試點引入超百億戰投

﹡吉利控股關聯公司成立子公司，經營範圍包括芯片設計

﹡恆大「房車寶」深圳揭牌，構建房產、汽車交易平台

﹡疫下出行減少，春運多地機票價格低於火車票

﹡廣東海芯停擺疑成弘芯二號，當局稱審視是否繼續推進

﹡中證監首席律師表示將成立資本市場違法協調工作組

﹡上海市政府會議表示規範上海住房租賃市場秩序

﹡上海至明年２月底將繼續免費發放新能源汽車專用牌照

﹡上海將向醫院推送醫鬧人員信息；滬明令禁止信件、電話、短信、微信威脅

傷害醫護人員

﹡報道指中央正制定相關意見，賦予浦東新的重大任務

﹡未參與科創板網下申購，國家電投財務被列限制名單

﹡財政部發布自貿港交通工具及遊艇「零關稅」政策

﹡離島免稅新玩家進場，春節前門店數增至９家

﹡京東、小米等關聯公司成立樸道徵信，註冊資本１０億

﹡煤炭運銷協會：環渤海動力煤現貨參考價今起暫停發布

﹡人行４００億逆回購利率持平，淨投放３００億

﹡華為表示明年將有超過１億台設備成為鴻蒙新入口

﹡河南能化６２５０萬美元債展期，先行兌付一半本金

﹡外交部表示王毅將於明年１月４日至９日訪問非洲五國；中歐正就舉行領導

人視頻會晤進行溝通

﹡外媒表示國資擬增持螞蟻集團，以符合更嚴格資本要求

﹡印度國防部長表示中印多輪談判未有進展，邊界對峙持續

﹡外匯局表示１１月服務貿易逆差１０９億美元

﹡乘聯會表示１２月前四周零售日均同比增長１０％



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒５％報１４６８７點，再破記錄新高



《其他消息》﹡１２港人案今宣判，保安局指在內地服刑可申請見親屬

﹡深圳鹽田法院表示１０人偷越邊境罪判囚７個月至３年

﹡深圳鹽田檢察院表示對自願認罪兩名未成年人不起訴

﹡譚耀宗稱１２港人案判決可算是從輕發落

﹡警方表示兩未成年疑犯內地司法程序結束，現由警方處理

﹡何志平上訴失敗，此前涉賄賂非洲官員在美囚３年

﹡新一輪電影院資助今接受申請，每條院線最多獲３００萬

﹡律師會理事發聲明，要求官媒停止攻擊本港司法機關

﹡地監局表示首１１個月境外物業相關投訴較去年全年升逾１０倍

﹡文物保育專員就主教山配水庫事件致歉，何啟明批政府部門官僚主義

﹡律師推算偷越邊境罪成８人明年３月刑滿

﹡政府委任吳永嘉及陳振英為監警會新副主席，另委任三位新成員

﹡教育局向學校發放新一輪紓困津貼及資助涉６億元

﹡巿建局提供中介服務，重建非政府機構持有的土地

﹡太地完成出售太古城中心一座物業，持控股公司２２％

﹡佳寧娜及宏達以底價２﹒９３億投得深水埗海壇街舊樓

﹡港置表示本財年土地供應按年微增，惟較過去５年低三成

﹡戴德梁行表示住宅需求穩定，房屋問題依賴政府土地提供

﹡中原表示發展商看好明年樓市，料啟德住宅地估值９７億

﹡美聯表示下季三幅住宅地估值逾２２５億，啟德地成焦點；本財年住宅供應

量仍創十年來次低

﹡深股通額度全日用７１億；滬股通額度全日用２２億，陸股通淨流入６４億

﹡美國駐港總領事館表示買賣雙方需更多時間完成壽山村道物業交易程序



《新冠肺炎》﹡本港今新增５４宗確診個案，１３宗源頭不明個案

﹡美國加州出現接種輝瑞疫苗後確診病例

﹡台灣首現變種新冠病毒輸入個案，元旦起禁外國人入境

﹡政府刊憲曾在瀝源？榮瑞樓逾兩小時人士，需強制檢測

﹡商經局打字員確診，已安排與其一同當值人員接受測試

﹡梁子超稱港府未有盡早介入抗疫，形容表現中等

﹡許樹昌稱科興疫苗數據下月公布，專家將討論接種安排

﹡路易斯安那州眾議員萊特勞因病離世

﹡鍾南山稱中國不會有大規模疫情，鄂要求取消團拜聯歡

﹡國藥表示旗下疫苗保護效力７９﹒３４％，提交上市申請

﹡中銀香港荃灣分行今日起恢復營業

﹡張竹君稱逾４０幢大廈需進行強制檢測，將公布名單

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