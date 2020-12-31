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即市新聞

31/12/2020 07:51

《華爾街內望》憧憬經濟復甦，美股微升，道指漲７３點

　　《經濟通通訊社３１日專訊》在新冠肺臟疫苗推出和預期更多財政措施出台帶動下，市場憧
憬明年經濟復甦，美股周三（３０日）微升。
　　道指漲７３點或０﹒２４％，報３０４０９點。標指微漲５點或０﹒１３％，報３７３２點
。納指漲１９點或０﹒１５％，報１２８７０點。
　　美國參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，參議院不會迅速採取行動，考慮眾議院提出提高向美
國人發放更多紓困現金金額，並具體由６００美元提高至２０００美元的議案。
　　麥康奈爾亦提出將２０００美元的紓困現金與取消保護社交媒體公司的條款，以及對選舉安
全進行研究的方案掛鈎。
　　另外市場關注喬治亞州將於１月５日舉行的參議員補選，這可能導致民主黨控制參議院，並
顛覆市場對政治僵局的看法。
　　此外英國批准阿斯利康及牛津大學的疫苗緊急使用授權，提振市場對疫苗的樂觀情緒。不過
美國科羅拉多州出現首個在英國發現的已知高傳染性變種病毒株病例，導致上述樂觀情緒有所降
溫。
　　個股及板塊方面，能源股、材料股表現最好，萬事達卡漲２﹒５６％，公司遭上調目標價，
主要因為寄望跨境市場氣氛改善。
　　指標十年期國債收益率跌１個基點，報０﹒９２５％。（ａｌ）

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