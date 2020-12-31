《窩輪匯智－劉嘉輝》美股窩輪認受性增，資金作靈活部署

《窩輪匯智》今年環球金融市場大幅波動，美股走勢猶如過山車式急跌又急升的行情，更是

近十年來罕見，亦吸引不少資金以窩輪作美股投資。

回顧今年３月份，世界衛生組織將疫情定為全球大流行，擔心經濟衰退，美股四度觸發熔斷

機制停市，道指於３月１５日單日跌２９９７點，創歷來單日最大點數跌幅。恐慌情緒來得快亦

去得快，即使其後在４月份出現期油急挫跌至負值的事件，美股仍能上演一幕絕地反彈，在短短

幾個月的時間內，追回失地之餘更能再創新高。今年全年計，三大指數皆創新高，累計標普

５００指數升１５﹒６％，道瓊指數升６﹒６％，納指１００更勁升４４％。資金除了憧憬新冠

疫苗研發成功有助帶動經濟復甦，納指１００的升勢進一步說明投資者對科技類股份尤其看好。

匯豐是首批於市面推出美股窩輪的發行商之一，推出多隻納指１００及道指產品，投資者可

利用認購證作看好部署，對沖或看淡則可以認沽證作準備。產品今年推出以來，市場認受性顯著

增加，特點之一是可透過港股戶口簡單作跨市場的部署，利用槓桿效應將資金注碼有效減少，控

制市場風險。

至於港股方面，今年恆指表現一直受制於包括疫情及中美關係等多個不利因素，恆指高低波

幅超過八千點，帶動恆指波幅指數３月高見６８％，其後反覆回落至１２月低位約於１７％的位

置。而臨近年底假期，個股如阿里（０９９８８）的引伸波幅亦相當波動，投資者若以窩輪入場

要留意相關風險。投資者如有疑問，可上匯豐輪證網站

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《匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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