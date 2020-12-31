《國金與投資－曾廣標》２０２１年資金流向何方？

《國金與投資》２０２０年瘟疫年要過去了，世人開始接種疫苗，不過，由於出現變種病毒

，疫情在不少地方仍然高居不下，很多國家和地區要加強禁足限聚等措施，以及對一些疫區加強

封關限制，因此，經濟活動在踏入新一年後，仍未能即時恢復擴張。然而，金融市場往往走在經

濟之前，加上廉價資金極多，年終之際各地股市仍普遍處於高位，大宗亦商品亦紛紛向上，反映

出市場對２０２１年怉著很大憧憬。多少人失業憂心前途，多少人在金融市場大賺特賺樂不可支

，世道更加是發達容易搵食難！



＊宅家時代追逐「市夢公司」？＊



疫症爆發使世界進入宅家時代，企業若果可以，員家也會被安排盡量留家工作，凡能滿足宅

家時代需要的企業，業績普遍不受疫情影響的優秀企業，可以保持高增長，資金繼續抱囤新經濟

股，在美國，納指一年上漲了４０％。在新的一年，情況仍會持續，年青的新世紀投資者在選股

時有不同準則，對夢想能成為偉大公司不斷壯大的企業特別喜愛，而當股價保持反覆向上時，他

們套利之後仍會繼續買入同類公司，部分股票的市盈率已超高，甚至仍未開始賺錢，更無派發股

息可言，然而，由於資金仍在追逐這些被視為會不斷壯大的公司，因此，資金流向得以令到這些

股票保持強勢。沒有人知道泡沫何時會爆，但正如巴郡副帥芒格最近警告的，印銀紙已超出想像

之外，股票的未來回報將會減低。



＊受災行業 料下半年才開始復甦＊



當更多人接種了疫苗之後，下半年可望開始逐漸恢復正常生活，哪時候，受災的涉旅遊，零

售，餐飲等行業可望真正吸引資金回流，到時股市的板塊便會出現大型的洗牌。中國基本上已控

制疫情，資金早以追逐白酒等消費股，但同時亦會憧憬創新科技的行業。個別股票是否亦已嚴重

高估，則也是另一回事。雖然美歐仍在「黑中國」，但只要堅定地擴大對外開放，資金必定會繼

續源源流入中國。



＊美國印鈔票 中國吸鈔票＊



在最大經濟體美國，民主黨的拜登上場，更加會傾向於積極的財政政策以便「利民紓困」，

而被視為保持獨立性的聯儲局，也會繼續用超低息和印鈔買債政策來支撐經濟，股市亦會由於這

些政策繼續膨脹，直至某個事前無法預知的臨界點出現泡沫爆破或接連的大型調整。



＊改用新能源已是不歸路＊



在憧憬經濟復甦之際，原材料等大宗商品的價格已從低位反彈，踏入新的一年仍會保持強勢

，然而，化石類能源將由於全球減排的巴黎協定隨著特朗普下台而復生，將被可再生能源所逐漸

取代，資金將進一步憧憬新能源相關企業，至於是否已「炒過龍」則也要待市場不斷試錯

（ＴＲＩＡＬ ＡＮＤ ＥＲＲＯＲ）。



＊金價整固避險 比特幣狂奔＊



股市以至大宗商品被炒高，一些保守資金則流入黃金等貴價金屬避險，金價曾升破２０００

美元，但由於升得過急引來較大型的獲利回吐，金價有所回落，而部分資金則轉向比特幣等虛擬

貨幣，它們認為每種虛擬貨幣的生產量都有極限，因此較之可以持續開採的黃金以至濫印的官方

貨幣更安全。當比特幣被社會上一些企業肯定其價值成為投資工具和具有使用和交換價值後，價

格進一步飛升，然而，虛擬貨幣不只比特幣，今後還會不斷發掘出新的虛擬貨幣，因此，流入的

資金絕大部分不是避險，只是投機炒作。要預備其價格在大上之後也很可能會大落。若想真正低

價避險，還是每次在金價下跌時買一些傍身為宜。



＊要懂得賺錢才是偉大公司＊



價值投資者當然喜愛偉大公司，但要是真正可持續增長，為股東帶來盈利的公司，巴菲特近

年收集蘋果公司的股票就是一例，其手機和計算機在市場持續大受歡迎，還準備加入發展電動車

行列。蘋果公司是懂得賺錢的新經濟實體公司。



＊發掘盈利增長的高息股＊



作為小股民，則宜跟隨格雷厄姆的教導，在超低息時代揀選盈利和派息有保障的公司，若股

價也懂得上升，則便是財息兼收了。在香港股市，還在不少被低估的盈利可望持續增長和有高息

支持的企業，讓我們不斷發掘出來吧！《資深評論員 曾廣標》

