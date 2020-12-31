《缸邊隨筆－石鏡泉》解讀人行例會

《缸邊隨筆》投資者對美聯儲局的議息會議十分關注，但對人行例會，則不了了之。其實，

美聯儲局的功能，跟人行並無異，都是透過貨幣政策，來調控╱刺激各自的國內經濟。中美是第

一、二經濟大國，故美聯儲局議息會與人行例會，應同被重視。



人行第四季度（總第９１次）例會於１２月２５日在北京召開，投資者會研究美聯儲局議息

會公布全文，同樣嚴肅投資者亦應研究人行例會的會後公布，報告大致如下：



會議分析了國內外經濟金融形勢。會議認為，今年以來，統籌疫情防控和經濟社會發展工作

取得重大成果，經濟運行逐步恢復常態。穩健的貨幣政策體現了前瞻性、精準性和時效性，大力

支持疫情防控、復工復產和實體經濟發展，金融風險有效防控，金融服務實體經濟的質量和效率

逐步提升。存量浮動利率貸款定價基準轉換順利完成，貸款市場報價利率改革紅利持續釋放，貨

幣傳導效率增強，貸款利率明顯下降，人民幣匯率總體穩定，雙向浮動彈性增強，發揮了宏觀經

濟穩定器功能。



會議指出，當前境外疫情和世界經濟形勢依然複雜嚴峻，國內經濟內生動力增強，但也面臨

疫情等不穩定不確定因素衝擊，要加強經濟形勢的研判分析，加強國際宏觀經濟政策協調，集中

精力辦好自己的事，搞好跨周期政策設計，支持經濟高質量發展。穩健的貨幣政策要靈活精準、

合理適度，保持貨幣政策的連續性、穩定性、可持續性，把握好政策時度效，保持對經濟恢復的

必要支持力度。綜合運用並創新多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社

會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。進一步發揮好再貸款、再

貼現和直達實體經濟貨幣政策工具的牽引帶動作用，加大對科技創新、小微企業和綠色發展的金

融支持，延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計劃。深化金融供給側結構性

改革，引導大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業，增強金融市場的活力和韌性，健

全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現代金融體系。著力打通貨幣傳導的多種堵點，繼續釋放

改革促進降低貸款利率的潛力，鞏固貸款實際利率水平下降成果，促進企業綜合融資成本穩中有

降。構建金融有效支持實體經濟的體制機制，完善金融支持創新體系，圍繞創新鏈和產業鏈打造

資金鏈，形成金融、科技和產業良性循環和三角互動，引導金融機構增加製造業中長期貸款，努

力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應，以促進實現碳達峰、碳

中和為目標完善綠色金融體系。以創新驅動、高質量供給引領和創造新需求，加快構建以國內大

循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。推進金融高水平雙向開放，提高開放條件

下經濟金融管理能力和防控風險能力。



會議強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的１９屆五中

全會和中央經濟工作會議精神，按照黨中央、國務院的決策部署，堅持穩中求進工作總基調，穩

字當頭，不急轉彎，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，以推動高質量發展為

主題，以深化供給側結構性改革為主線，堅持擴大內需戰略，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展

成果，紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，以高質量發展為「十四五」開好局。深

化利率匯率市場化改革，健全市場化利率形成和傳導機制，引導企業和金融機構堅持「風險中性

」理念，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。處理好恢復經濟和防範

風險關係，守住不發生系統性金融風險的底線。



假如你看不慣上文的枯燥文字，就可以看下方的重點解讀：



＊明年人行政策有利股市＊



（１）重提保持「流動性合理充裕」，放於阿媽煮飯，即是要食得有營養，不要過肥、不要

過瘦。



（２）提出「疫情不穩定」，要處理好「恢復經濟和防範風險關係」，重點是要「不發生系

統性金融風險」。因此螞蟻等一眾可引發系統性金融風險者，均要管。



（３）引導「金融機構增加製造業長期貸款」，做到「金融對民營企業的支持與民營企業對

經濟社會發展的貢獻相適應，「國．民」並進，目的是保證國內經濟增長。



如想要用一句來總括人行在來年的貨幣政策就是：



「保持對經濟恢復的必要支持力度。」



這即是ｐｒｏ－ｇｒｏｗｔｈ（利經濟發展），但又要防ｉｎｆｌａｔｉｏｎ（通脹），這

有利股市。完了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

