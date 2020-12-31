【回顧展望－港股】疫情肆虐港股苦撐，先挫後穩全年累跌９５８點

《經濟通通訊社記者李皆穎、吳藹林３１日報道》受中美貿易戰及疫情影響，港股今年縱使

大升大跌，但市場焦點仍落在新經濟股及科指類股份。總結２０２０年，恆指累積跌幅約９５８

點，在２１１３９點至２９１７４點上落，波幅達８０３５點。



＊首季：疫情侵襲急跌１６％，四年半以來最差＊



２０２０年是不平凡的一年。內地年初爆發新冠病毒傳染，加上當時美伊局勢緊張，市場憂

慮會否開展新一輪衝突，避險情緒升溫。疫情下有指內地「暴力救市」，令港股於出現低位反彈

，但新冠疫情已開始於全球擴散，於歐洲開始有多宗病例，投資者錯判形勢，美股道指曾於數日

之間血洗逾三千點。另一方面，沙特及俄羅斯磋商油產破裂，主要產油國價格戰一觸即發，使油

價大幅蒸發，拖累全球股市大跌。單季埋單計算，恆指高位及低位分別是２９１７４點及２１１

３９點，正是全年高低位，上落波幅達８０３５點。恆指季度累跌４５８６點，跌幅

１６﹒３％，為２０１５年第三季以來最大季度百分比跌幅；而國指首季累跌１５７３點或１４

﹒１％。



＊次季：國安法推出中美矛盾，仍反彈８２３點＊



４月開始，多國疫情高峰期已過，加上美國多個州份開始解除隔離令，市場憧憬重啟經濟，

惟英倫銀行要求當地銀行取消派息，市場憂慮將出現經濟下行，匯控（００００５）股價再創新

低，但多隻生物科技股上市帶旺新股熱潮。「港版國安法」令中美關係緊張，市場憂慮「貿易戰

２﹒０」。而各國經濟數據於６月出現改善，但中美疫情持續，並開始出現第二波疫情，加上中

美之間圍繞「港區國安法」的摩擦進一步加劇，但港股仍能穩步而上，但總結第二季港股反彈８

２３點或３﹒５％，但上半年累跌３７６２點或１３﹒３％；而國指上半年則跌１４０９點或１

２﹒６％。



＊第三季：回跌近千點，科指面世新經股受追捧＊



踏入下半年，本港夏天疫情大反彈，單日新增個案連日破逾百宗，而且源頭不明，政府曾一

度下令禁止食店全日堂食。另一方面，中美交惡程度加劇，雙方互相關閉大使館，國際政治氣氛

緊張，美國總統特朗普簽屬《香港自治法案》，而國將分階段禁用華為設備。而待已久的科技指

數亦於第三季推出，多隻科指股連日破頂，帶動市場氣氛。此外，隨著美國總統大選臨近，特朗

普政府為展現能力，並繼續向中方施壓，美方針對「股王」騰訊（００７００）旗下微信，要求

與其有關的美國企業需交代相關安全審查；總結整個第三季恆指跌９６８點或４％。



＊第四季：美國大選及疫苗消，反彈３７７２點＊



有專家指進入冬季後亦情將會散播加劇，而美國大選亦開始進入直路，中美關係成為議題。

另一方面，國家主席習近平南下巡視深圳，為周初港股帶來提振；政府見疫情好轉，對限聚令鬆

綁，隨後全球多間藥廠陸續公布疫苗成效數據，數據令人起舞，令本月市場繼續炒作經濟復甦，

而且拜登幾乎肯定為美國新一任總統，市場憧憬中美關係降溫。本月起疫苗開始分發各地，惟傳

統聖誕月港股走勢緩慢，港股未見有大波動，加上本港政府再次宣布傍晚６點後暫停堂食，而市

場焦點則落在多隻大型新股身上，藍月亮（０６９９３）、泡泡瑪特（０９９９２）等上市後仍

有不錯的累積升幅。整個第四季恆指升３７７２點或１６﹒０８％；國指升１３４１點或１４﹒

２７％。

總結全年恆指跌９５８點或３﹒４％，收２７２３１點；國指今年亦跌４２９點或３﹒８５

％，報全年上下波幅３２１２點。

科指於第四季累升１３３８點或１８﹒８８％，收報８４２５點；而以７月２７日面世以來

，累升１５６２點或２３﹒２％。



＊虎頭蛇尾，阿里巴巴高位累跌兩成半＊



２０２０年同樣是新經濟股豐收的一年，隨著恆指公司７月２７日推出科指，加上多隻新經

濟股上市後連日破頂，帶旺舊有科技股表現。科指首日開報６９１８點，當日低見６６７７點已

為面世以來最低位，而至１１月上旬高見８５２４點，上下波幅達１８４７點。承繼科指優勢，

加上疫情無法外出，「宅經濟」概念盛行，多隻科技股亦乘風破浪，騰訊（００７００）股價全

年反彈逾五成收報５６４元，並曾升至６３３元創歷史新高。

阿里巴巴（０９９８８）上市第二年股價再度破頂，除了「雙十一概念」於今年１０月預先

炒起，加上螞蟻金服即將上市，令阿里股價曾飆至３０９﹒４元之上市新高。不過，內地監管機

構隨即煞停螞蟻上市計算，並於本月起，公司獲監管機構多次約談問話，並要求其需要進行整改

，阿里股價急速回吐，短短兩個月股價從高位累跌兩成半，走勢似乎仍未見底。總計全年，阿里

仍升１２﹒２６％收２３２﹒６元。

美團（０３６９０）於２０１８年９月上市至今，經歷了逾兩年的時間，終於成功「染藍」

並成為重磅股，作為第二隻同股權不同權的股份，美團有著標誌性的意味，當年上市認購者「人

人有份」，而招股價只有６９元，如ＩＰＯ投資者忍手持貨至今，以今年高位３３８﹒２元計算

，累積升幅高達３﹒９倍；單計今年全年升幅亦有１﹒８９倍收２９４﹒６元，足以證明新經濟

股魅力所在。



＊疫情加貿易戰，舊經濟股跌至無底深潭＊



中美交惡左右年內股市，加上香港政治問題，再者疫情肆虐令本港經濟跌入谷底，舊經濟股

受壓。英倫銀行暫停匯控（００００５）、渣打（０２８８８）等銀行派息，令原本雪上加霜的

股價跌至冰點之下，匯控失守「世紀供股價」２８元，低見２７﹒５元。雖然臨近年尾，英倫銀

行批准明年恢復派息，匯控股價亦略有起色，但埋單計數全年仍跌３３﹒０３％收４０﹒７５元

。而同樣都是來自英國的渣打（０２８８８）今年亦累跌３２﹒２８％收４９﹒１０元，並曾低

見３３﹒３元創十年新低。

另一方面，疫情肆虐令本港經濟跌入谷底，雖然政府推出「保就業」方案，但限聚令使食店

及零售等結業，地產股亦受罪，今年多隻收租地產股仍未能止跌，其中新地（０００１６）今年

累跌近１３％，九置（０１９９７）今年累跌約１２％；領展（００８２３）今年累跌逾１１％

。

不過，舊經濟股總有些「逆市奇葩」，例如今年多隻新經濟股上市，加上憧憬明年中概股回

流香港作第二上市，港交所（００３８８）表現愈升愈有，單計今年累漲７２﹒６％收４２５元

，並創下歷史新高４３２元；友邦（０１２９９）今年業務維持升幅，不少大行預計明年新業務

價值將全面反彈，今年股價累升１８％報９５元，曾見９７﹒８元上市新高，來年有機會晉升「

紅底股」。

