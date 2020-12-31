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即市新聞

31/12/2020 14:04

【回顧展望－港股】新經濟股明年繼續落鑊，賭股前景未明不宜沾手

　　《經濟通通訊社記者吳藹林、李皆穎３１日報道》２０２０年是新經濟股旺盛的一年，恆生
科技指數面世，大有與美國納斯達克指數並駕齊驅之勢。展望２０２１年，兩位專家異口同聲表
示新經濟股仍有鑊氣，持貨投資者可讓股份「多飛一回兒」。

＊專家看好新經股，騰訊阿里各有喜愛＊

　　被問到２０２１年科技股能否承接今年表現，第一上海證劵首席策略師葉尚志向《經濟通通
訊社》表示，該行看好騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）、
小米（０１８１０）等新經濟股份，給予未來１２個月的目標價分別６５０元、３４０元、３０
０元及３４元，他建議投資者可以分別在５４４元、２６２﹒４元、２３６﹒４元、２８﹒１５
元附近位置考慮入手。其中他最為看好小米，認為可受惠華為續步退出手機市場，有利提升市佔
率，及進一步建立其互聯網生態圈。對於京東集團（０９６１８）走勢，他表示自京東健康
（０６６１８）分拆上市，京東集團股價未見有起息，投資者可將焦點放在該公司分拆出來的股
份。
　　另外，全國人大指明年預定的重點立法工作，將包括修訂《反壟斷法》等，並將加強新技術
新領域涉及的法律問題的研究工作。葉尚志認為，相關法例只是將平台經濟規範化，上述數家上
市公司本身具自然壟斷優勢，但未來增長速度或受拖累放緩。
　　申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉預期，２０２１年部分資金會轉炒舊經濟股，但她仍對某些
科技股抱有寄望，其中推介騰訊。她對《經濟通通訊社》解釋，內地政府現時對部分科技企業進
行整頓，並預料推出更多法規管制，而騰訊早於２０１８年時已經經歷整頓，嚴格來說現時已經
過了監管期，相對地風險較細；其次是手遊業務方面錄得不錯的增長，開發的部分手遊出現「延
後收入」的情況，預計將會刺激股價成長。她看騰訊首季的目標價是６３０元。另外，她亦看好
京東集團，主要因為它較阿里巴巴規模較細，相信監管整頓程度較輕，其次憧憬分拆京東物流上
市，可令公司市值擴大。她看京東首季目標價為３５０元，建議投資者可以待股份調整時候低撈


＊新年賭股難炒，澳門賭牌政策風險大＊

　　傳統元旦及農曆新年是賭股熱炒季節，但在疫情下澳門賭業走弱，麥嘉嘉指出，雖然澳門已
經預備接種疫苗，而市場亦憧憬澳門經濟復甦，但去年一整年澳門賭收幾乎大跌九成，相信要恢
復以前的表現，可能要到明年第二季會開始有表現。另外，她提醒有兩點注意，第一是多個澳門
賭牌於２０２２年期限屆滿，而中美目前關係惡劣，對於美資賭場想要續牌有一定難度；其次，
內地目前有明顯法規收緊資金外流，對於賭場的中期營運有一定難度。因此，她不建議投資者買
入濠賭股，就算要買入亦避開美資賭股較佳。
　　葉尚志同樣指出，澳門六大賭牌牌照將於２０２２年年中到期，表示需多注意政策風險，另
外澳門政府正草擬新的博彩法，將於明年下半年開始公眾諮詢，計劃規定於對所有娛樂場進行固
定資產實地審查、更新及細化巨額交易匯報要求等，追查資金來源或會打擊貴賓廳收益，因此同
樣不太看好賭股。

＊內需為經濟主調，葉尚志：看好安踏＊

　　２０２１年內地經濟以內循環及內需為主調，因此內需股是傳統舊經濟股中料受觸目。今年
體品企業群雄爭霸，在本港上市的體品普遍錄得不錯升幅，葉尚志認為，雖然大部分體品股現時
估值不平，但對行業整體看法正面，看好安踏體育（０２０２０）具政策紅利，及受惠消費升級
，明年上望１３０元，支持位於９０元。
　　麥嘉嘉則看好內地餐飲業，特別是火鍋股，因為內地目前提倡「消費升級」，對於這些集團
式又高品質的餐飲有一定需求，加上這類股份只要加開更多店舖，收入及純利就可拉升，因此她
特別看好海底撈（０６８６２），不過建議投資者待股價回吐至５０元以下才買貨，目標價先看
６５元；另外九毛九（０９９２２）也可考慮，待股價回吐至１８元樓下買入。

＊麥嘉嘉：三桶油「有波幅，無升幅」＊

　　油價方面，麥嘉嘉指出，目前國際油價徘徊在４０美元至５０美元的穩定價格，２０２１年
走勢相信會受著油組及聯盟（ＯＰＥＣ＋）供應量的影響，不過她預料，油組並不會大幅增產影
響油價，再說，由於目前油價水平較低，相信美國頁岩油商亦未必會增產，增產實無利可圖。她
預計２０２１年「三桶油」繼續會炒波幅，她形容油價乃至「三桶油」只是「有波幅，無升幅」
，因此她建議投資者可參考油價來投資油股。
　　葉尚志指出，中國冀２０６０年前實現「碳中和」，而新能源為大趨勢，他預期油股盈利增
長平穩，２０２１年上半年油價區間會在４７美元至６０美元，而長線對化石燃料的需求或下降
，因此對於明年油股表現看法較淡。

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