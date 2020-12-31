【回顧展望－港股】新經濟股明年繼續落鑊，賭股前景未明不宜沾手

《經濟通通訊社記者吳藹林、李皆穎３１日報道》２０２０年是新經濟股旺盛的一年，恆生

科技指數面世，大有與美國納斯達克指數並駕齊驅之勢。展望２０２１年，兩位專家異口同聲表

示新經濟股仍有鑊氣，持貨投資者可讓股份「多飛一回兒」。



＊專家看好新經股，騰訊阿里各有喜愛＊



被問到２０２１年科技股能否承接今年表現，第一上海證劵首席策略師葉尚志向《經濟通通

訊社》表示，該行看好騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）、

小米（０１８１０）等新經濟股份，給予未來１２個月的目標價分別６５０元、３４０元、３０

０元及３４元，他建議投資者可以分別在５４４元、２６２﹒４元、２３６﹒４元、２８﹒１５

元附近位置考慮入手。其中他最為看好小米，認為可受惠華為續步退出手機市場，有利提升市佔

率，及進一步建立其互聯網生態圈。對於京東集團（０９６１８）走勢，他表示自京東健康

（０６６１８）分拆上市，京東集團股價未見有起息，投資者可將焦點放在該公司分拆出來的股

份。

另外，全國人大指明年預定的重點立法工作，將包括修訂《反壟斷法》等，並將加強新技術

新領域涉及的法律問題的研究工作。葉尚志認為，相關法例只是將平台經濟規範化，上述數家上

市公司本身具自然壟斷優勢，但未來增長速度或受拖累放緩。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉預期，２０２１年部分資金會轉炒舊經濟股，但她仍對某些

科技股抱有寄望，其中推介騰訊。她對《經濟通通訊社》解釋，內地政府現時對部分科技企業進

行整頓，並預料推出更多法規管制，而騰訊早於２０１８年時已經經歷整頓，嚴格來說現時已經

過了監管期，相對地風險較細；其次是手遊業務方面錄得不錯的增長，開發的部分手遊出現「延

後收入」的情況，預計將會刺激股價成長。她看騰訊首季的目標價是６３０元。另外，她亦看好

京東集團，主要因為它較阿里巴巴規模較細，相信監管整頓程度較輕，其次憧憬分拆京東物流上

市，可令公司市值擴大。她看京東首季目標價為３５０元，建議投資者可以待股份調整時候低撈

。



＊新年賭股難炒，澳門賭牌政策風險大＊



傳統元旦及農曆新年是賭股熱炒季節，但在疫情下澳門賭業走弱，麥嘉嘉指出，雖然澳門已

經預備接種疫苗，而市場亦憧憬澳門經濟復甦，但去年一整年澳門賭收幾乎大跌九成，相信要恢

復以前的表現，可能要到明年第二季會開始有表現。另外，她提醒有兩點注意，第一是多個澳門

賭牌於２０２２年期限屆滿，而中美目前關係惡劣，對於美資賭場想要續牌有一定難度；其次，

內地目前有明顯法規收緊資金外流，對於賭場的中期營運有一定難度。因此，她不建議投資者買

入濠賭股，就算要買入亦避開美資賭股較佳。

葉尚志同樣指出，澳門六大賭牌牌照將於２０２２年年中到期，表示需多注意政策風險，另

外澳門政府正草擬新的博彩法，將於明年下半年開始公眾諮詢，計劃規定於對所有娛樂場進行固

定資產實地審查、更新及細化巨額交易匯報要求等，追查資金來源或會打擊貴賓廳收益，因此同

樣不太看好賭股。



＊內需為經濟主調，葉尚志：看好安踏＊



２０２１年內地經濟以內循環及內需為主調，因此內需股是傳統舊經濟股中料受觸目。今年

體品企業群雄爭霸，在本港上市的體品普遍錄得不錯升幅，葉尚志認為，雖然大部分體品股現時

估值不平，但對行業整體看法正面，看好安踏體育（０２０２０）具政策紅利，及受惠消費升級

，明年上望１３０元，支持位於９０元。

麥嘉嘉則看好內地餐飲業，特別是火鍋股，因為內地目前提倡「消費升級」，對於這些集團

式又高品質的餐飲有一定需求，加上這類股份只要加開更多店舖，收入及純利就可拉升，因此她

特別看好海底撈（０６８６２），不過建議投資者待股價回吐至５０元以下才買貨，目標價先看

６５元；另外九毛九（０９９２２）也可考慮，待股價回吐至１８元樓下買入。



＊麥嘉嘉：三桶油「有波幅，無升幅」＊



油價方面，麥嘉嘉指出，目前國際油價徘徊在４０美元至５０美元的穩定價格，２０２１年

走勢相信會受著油組及聯盟（ＯＰＥＣ＋）供應量的影響，不過她預料，油組並不會大幅增產影

響油價，再說，由於目前油價水平較低，相信美國頁岩油商亦未必會增產，增產實無利可圖。她

預計２０２１年「三桶油」繼續會炒波幅，她形容油價乃至「三桶油」只是「有波幅，無升幅」

，因此她建議投資者可參考油價來投資油股。

葉尚志指出，中國冀２０６０年前實現「碳中和」，而新能源為大趨勢，他預期油股盈利增

長平穩，２０２１年上半年油價區間會在４７美元至６０美元，而長線對化石燃料的需求或下降

，因此對於明年油股表現看法較淡。

