《專家之言－何志銘》港股半日市料２６８００至２７５００點波動

《專家之言》昨日（３０日）為期結日港股造好，恆指高開１２６點，報２６６９５點，科
網龍頭股繼續強勢反彈，加上內需板塊造好，午後科技股發力，其中阿里巴巴（０９９８８）為
表現最佳藍籌之首，飆升逾６％，另多隻重磅股更於尾盤時段齊齊破頂而推，主板股票升跌比率
為２９比１６，上升股份共１１６４隻，恆指成分股４４隻股份上升，下跌股份只有７隻，升跌
比率為８５比１３。最終恆指以全日高位２７１４７點收市，升５７８點或升２﹒１８％，表現
為２月底以來新高。全日主板成交金額大增至１５３３﹒２１億元。國指報１０，６６２點，升
２１３點或升２﹒０５％。至於科指方面，收８２９５點，升２９７點或升３﹒７２％。
今日（３１日）內地將公布１２月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），預期指數由５２﹒１
下滑至５２，非製造業採購經理人指數料維持於５６﹒４。另，美國將公布首次申請失業救濟金
人數等數字。美國政府面臨換屆，特朗普年代正式落幕，左右搖擺手法亦隨之而走，市場將有更
明確的新方向。
預期今日半日市恆指會在２６８００到２７５００點之間波動，２０２０年的確難過的一年
，筆者在此祝願大家２０２１年，新年投資順利，經濟通讀者每日倍升，２０２１年再見大家。
《獨立評股人 何志銘》
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