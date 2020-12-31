  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/12/2020 09:28

《專家之言－何志銘》港股半日市料２６８００至２７５００點波動

　　《專家之言》昨日（３０日）為期結日港股造好，恆指高開１２６點，報２６６９５點，科
網龍頭股繼續強勢反彈，加上內需板塊造好，午後科技股發力，其中阿里巴巴（０９９８８）為
表現最佳藍籌之首，飆升逾６％，另多隻重磅股更於尾盤時段齊齊破頂而推，主板股票升跌比率
為２９比１６，上升股份共１１６４隻，恆指成分股４４隻股份上升，下跌股份只有７隻，升跌
比率為８５比１３。最終恆指以全日高位２７１４７點收市，升５７８點或升２﹒１８％，表現
為２月底以來新高。全日主板成交金額大增至１５３３﹒２１億元。國指報１０，６６２點，升
２１３點或升２﹒０５％。至於科指方面，收８２９５點，升２９７點或升３﹒７２％。
　　今日（３１日）內地將公布１２月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），預期指數由５２﹒１
下滑至５２，非製造業採購經理人指數料維持於５６﹒４。另，美國將公布首次申請失業救濟金
人數等數字。美國政府面臨換屆，特朗普年代正式落幕，左右搖擺手法亦隨之而走，市場將有更
明確的新方向。
　　預期今日半日市恆指會在２６８００到２７５００點之間波動，２０２０年的確難過的一年
，筆者在此祝願大家２０２１年，新年投資順利，經濟通讀者每日倍升，２０２１年再見大家。
《獨立評股人　何志銘》

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事30/12/2020
《神州經脈》中歐就視頻會晤溝通　滬綜指收復三千四　創指五年高
FOCUS30/12/2020
【FOCUS】抗疫甩轆保護古蹟也甩轆　政府你在做甚麼？
市場動向30/12/2020
解碼房車寶：如何搶佔房車兩大賽道
財經熱話30/12/2020
【回顧展望－國金】疫苗助經濟復甦　美股明年續好　英股估值吸引
財經熱話30/12/2020
【回顧展望－國金】低息環境疊加量寬持續　美匯料續走弱
香港要聞30/12/2020
【潛逃離港】深圳鹽田法院：10人偷越邊境罪判囚7個月至3年
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Haagen Dazs $50現金券

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>