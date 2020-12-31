《專家之言－何志銘》港股半日市料２６８００至２７５００點波動

《專家之言》昨日（３０日）為期結日港股造好，恆指高開１２６點，報２６６９５點，科

網龍頭股繼續強勢反彈，加上內需板塊造好，午後科技股發力，其中阿里巴巴（０９９８８）為

表現最佳藍籌之首，飆升逾６％，另多隻重磅股更於尾盤時段齊齊破頂而推，主板股票升跌比率

為２９比１６，上升股份共１１６４隻，恆指成分股４４隻股份上升，下跌股份只有７隻，升跌

比率為８５比１３。最終恆指以全日高位２７１４７點收市，升５７８點或升２﹒１８％，表現

為２月底以來新高。全日主板成交金額大增至１５３３﹒２１億元。國指報１０，６６２點，升

２１３點或升２﹒０５％。至於科指方面，收８２９５點，升２９７點或升３﹒７２％。

今日（３１日）內地將公布１２月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），預期指數由５２﹒１

下滑至５２，非製造業採購經理人指數料維持於５６﹒４。另，美國將公布首次申請失業救濟金

人數等數字。美國政府面臨換屆，特朗普年代正式落幕，左右搖擺手法亦隨之而走，市場將有更

明確的新方向。

預期今日半日市恆指會在２６８００到２７５００點之間波動，２０２０年的確難過的一年

，筆者在此祝願大家２０２１年，新年投資順利，經濟通讀者每日倍升，２０２１年再見大家。

《獨立評股人 何志銘》

