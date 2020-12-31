《專家之言－黃德几》美團重上多條主要平均線，伺機跟進

《專家之言》自從螞蟻集團上市觸礁，除了官方媒體大肆抨擊，人民銀行早前約談螞蟻集團

高層，提出五項重點業務改革要求，新經濟股面臨前所未有政策風險，新經濟股的股價受到拖累

。另外，有官方媒體評論文章引述文件報導，美團（０３６９０）因在於旗下美團Ａｐｐ和美國

點評Ａｐｐ等，利用市場支配地位，取消支付寶渠道，令消費者無法透過支付寶進行支付，指控

美團涉及反壟斷法。報導指，北京知識產權法院已立案審理。不過，美團股價不跌反升，收市升

５﹒３％。



＊第三季盈利大增３﹒７４倍＊



美團為內地最大的到店餐飲服務平台，截至今年９月底止第三季度，總收入３５４﹒０１億

元（人民幣﹒下同），按年增加２８﹒８％，純利大增３﹒７４倍至６３﹒２１億元，經營溢利

升３﹒６５倍至６７﹒２３億元；按非國際財務報告準則計算，經調整ＥＢＩＴＤＡ按年增加１

７﹒１％至２６﹒７５億元，經調整溢利淨額增加５﹒８％至２０﹒５５億元。

在第三季度，來自餐飲外賣收入升３２﹒８％至２０６﹒９３億元，分部經營溢利升１﹒３

２倍至７﹒６８億元。截至今年９月底止１２個月，交易用戶數目達到４﹒７７億，活躍商家數

目６５０萬，分別按年增加９﹒４％和９﹒５％；每位交易用戶平均每年交易筆數增加０﹒９％

至２６﹒８。

至於到店、酒店及旅遊業務，在第一、二季度受到疫情影響，惟第三季度見改善，分部收入

按年增加４﹒８％至６４﹒７８億元，經營溢利增加１９﹒５％至２７﹒９億元。新業務及其他

業務的收入按年上升４３﹒５％至８２﹒３億元，主要由於集團由於擴大了Ｂ２Ｂ餐飲供應鏈服

務、美團買菜、美團優選及美團閃購等業務，以滿足用戶不斷增加的需求，惟經營虧損擴大６８

﹒８％至２０﹒３億元。不過，內地近日有媒體批評多個互聯網巨頭搶注社區團購，擔心搶佔菜

市場檔販的生意，市場解讀為可能與強化反壟斷和防止資本無序擴張有關。



＊２８０港元以下吸納，反彈阻力３３８港元＊



集團早前成功晉身恆指成分股，理應有助支持股價，惟內地採取新政策監管新經濟行業，拖

累股價表現。走勢上，過去兩個交易日重上１０天、２０天和１００天線，ＳＴＣ％Ｋ線升穿％

Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收窄，短線走勢料有改善，可考慮２８０元（港元﹒下同）以下吸納，反

彈阻力３３８元，不跌穿２５７元續持有。

《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

