大除夕半日市，港股高開４７點報２７１９４點，科指揚３６點

《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美股三大指數輕微高收，惟亞洲股市今早榮辱互見，日經

跌１２３點，首爾指數漲５２點，港股於今年最後一個交易日高開４７點，食品股略有追捧，蒙

牛（０２３１９）高開０﹒８６％再度破頂，而友邦（０１２９９）高開０﹒７２％再創下上市

新高；惟昨日急升的阿里巴巴（０９９８８）今日略現回吐，今早低開１﹒３６％。恆生指數開

報２７１９４，升４７點或升０﹒１８％，主板成交１９﹒４９億元。國企指數報１０６８４，

升２１點或升０﹒２０％。恆生科技指數報８３３２，升３６點或升０﹒４４％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒１２％，報４０﹒５５元；香港交易所（００

３８８）升０﹒１９％，報４２６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒１％。騰訊控

股（００７００）升０﹒９８％，報５６５元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅８﹒８６

％。建設銀行（００９３９）無升跌，報５﹒９３元；友邦保險升０﹒７３％，報９７元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒９７％。美團（０３６９０）無升跌，報２８７﹒８元；

阿里巴巴跌１﹒３５％，報２３３元。



恆指十大升幅股分表現如下



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

申洲國際（０２３１３） １５０﹒９０元 升１﹒２１％

騰訊控股（００７００） ５６５﹒００元 升０﹒９８％

蒙牛乳業（０２３１９） ４７﹒１５元 升０﹒８６％

吉利汽車（００１７５） ２４﹒６５元 升０﹒８２％

友邦保險（０１２９９） ９７﹒００元 升０﹒７３％

百威亞太（０１８７６） ２５﹒５０元 升０﹒５９％

中國平安（０２３１８） ９４﹒６０元 升０﹒５８％

新鴻基地產（０００１６） ９９﹒８５元 升０﹒５０％

九龍倉置業（０１９９７） ４０﹒３５元 升０﹒５０％

中石油（００８５７） ２﹒４２元 升０﹒４１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



科指十大升幅表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新東方在線（０１７９７） ２７﹒００元 升２﹒４７％

京東集團（０９６１８） ３４４﹒００元 升１﹒８４％

網易－Ｓ（０９９９９） １４８﹒００元 升１﹒４４％

金蝶國際（００２６８） ２９﹒９５元 升１﹒３５％

微盟集團（０２０１３） １３﹒９２元 升１﹒１６％

金山軟件（０３８８８） ４８﹒９０元 升１﹒０３％

騰訊控股（００７００） ５６５﹒００元 升０﹒９８％

中芯國際（００９８１） ２０﹒６０元 升０﹒９８％

阿里健康（００２４１） ２３﹒００元 升０﹒８８％

華虹半導體（０１３４７） ４６﹒４０元 升０﹒８７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

