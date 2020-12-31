《盤後部署》市場資金充裕，中資股績佳，明年港股保守目標二萬九

《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美股三大指數造好。港股今日收爐只得半日市，開升４７

點報２７１９４點，汽車股繼續造好，中國國家市場監管總局針對「雙十一」前後消費者反映的

銷售問題，對京東集團（０９６１８）和阿里巴巴（０９９８８）旗下附屬罰款５０萬人幣，阿

里乏力再上，最多跌逾３％，騰訊（０７００）和美團（０３６９０）升幅則有所放緩。今日恆

指最多升過１９３點報２７３４０點再創逾１０個月高位。市況暢旺，加上中國年金可以投資港

股的消息，刺激港交所（００３８８）連續第二日破頂。港股最終收升８４點或０﹒３１％，報

２７２３１點，主板成交１０５７﹒０１億元。國指收報１０７３８，升７５點或０﹒７１％。

科指收升１３０點或１﹒５７％，報８４２５點。

回顧全年，港股臨尾已收復大部分跌幅，恆指累跌９５８點或３﹒４％，主要受惠對新型肺

炎疫苗推出所帶來的經濟復甦憧憬及環球央行放水，市場資金充足所致。



＊美國四成能源企業擬明年增加資本開支＊



市場對經濟轉佳的憧憬，反映在企業資本開支，美國達拉斯聯儲銀行在本月９日至１７日期

間，訪問１４６間能源企業，當中三分之二為油田開發商，餘下是油田服務商，結果顯示，明年

輕微增加資本開支及資本開支不變企業各佔２５％，計劃大幅增加資本開支的佔１４％，計劃削

減資本開支的佔２０％。有受訪能源企業高層相信，油市供求失衡情況將有所改善，油價將溫和

上揚；而大部分受訪能源企業指行業將繼續有合併交易。

國家市場監管總局發公告指，針對「雙十一」前後消費者反映網購先提價後打折、虛假促銷

、誘導交易等問題，根據價格監測和投訴舉報等有關線索，對京東、阿里旗下天貓及唯品會三個

平台的不正當價格行為案行政處罰５０萬元人幣。天貓回應稱真誠接受，並已就通知所涉問題全

面整改。



＊２０２１年港股四大重點要留意＊



對於２０２１年市況，投資者有以下數點要留意，一是恆指公司計劃將恆指成份股增加到６

５至８０間、將同股不同權、第二上市和其他股份權重上限劃一為８％；二是有會計師行預期明

年有１２０至１３０隻新股在港交所上市，總集資額逾４０００億元，包括有四至五隻集資額逾

百億元的大型新經濟股；三是大部分公司會於３月底前公布今年全年業績，由於中國經濟復甦速

度較香港快，中資股的成績極有可能較港股佳，因此大市走勢或由中資股主導。投資者在資金配

置時可作參考；四是預期中國官方對平台經濟企業的規管限制未停步，科網巨企股價的波動性或

更為劇烈，仍可作長倉部署，不宜短炒，另可多留意劵商對他們估值的看法，規管或限制企業擴

張步伐。

鑑於本地經濟前景仍然不明朗，預期今年香港ＧＤＰ倒退，旅遊、娛樂及飲食業需時復甦，

惟各地央行未悉出明顯加息訊號、市場資金充裕的情況或再持續一段時間，及中資股業績造好因

素相信可對沖不少上述不利影響，明年恆指目標保守上望２９０００點。（ｎｓ）

