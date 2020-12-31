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31/12/2020 16:20

《台股攻略－馮偉明》航運股回勇，台股創新高封關

　　《台股攻略》今日（３１日）是台股２０２０年最後一個交易日，加權指數收
１４７３２﹒５３點，升４４﹒８３點，成交金額為２５７３﹒６２億元（新台幣．下同）。總
結２０２０全年台股升２７３５﹒３９點。
　　美股周三（３０日）全面向上，帶動今日台積電向好，收５３０元、升５元，再創歷史新高
。聯電則開高收低，出現沽壓，股價一度低見４５﹒９元，終場收４７﹒１５元，跌幅約
２﹒４％。其他權值股普遍偏弱，大立光、日月光投控、南亞、玉山金及中鋼等，股價受壓向下
；台達電、台塑化、世界、巨大及微星則有支持。航運股經過昨日回吐之後，今日再度活躍並成
為市場焦點，長榮急升６﹒５４％，股價突破４０元，陽明及萬海亦同樣受資金追捧。口罩股再
度因疫情受追捧，康那香、南六、恆大及美德醫療─ＤＲ均大升２％至４％；清潔用品大廠毛寶
一度漲停；杏輝、熱映及健喬等亦有１％以上的升幅。
　　回顧２０２０年內加權指數突破３０年新高後，持續上升，隨著５Ｇ開始普及，手機及電腦
換機潮預料在２０２１年開始出現，相關股份表現看好，預料台灣股票市場仍可看高一線。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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