【拜登當選】特朗普團隊入稟最高法院尋求推翻威斯康星州選舉結果

《經濟通通訊社３１日專訊》據美國總統特朗普的競選團隊今日透過電郵發表聲明指，已入

稟美國最高法院，尋求推翻拜登在威斯康星州勝選的結果，並希望最高法院大法官在下周三

（６日）在參眾兩院聯合會議點算選舉人團票前，審查威斯康星州的選舉結果，不過早前聯邦法

院和巡迴上訴法院已經先後拒絕其要求。（ａｌ）

