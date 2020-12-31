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即市新聞

31/12/2020 11:20

《窩輪豪情－梁業豪》恒指日線圖上呈現「十字星」

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費
業、工業與必須性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為碧桂園（０２００７）、美高梅中國（０２２８２）與龍光集團（０３３８０），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選港燈（０２６３８）、信和置業（０００８３）與中國海外（００６３８）。
　　
　　今早（１３日）港股於半日市中略為高開後，從高位回落整固。恆指陰陽燭日線圖上很可能
錄得「十字星」代表大市的短期升勢已經受阻，淡友大戶將於高位增強防守。上月（２５日）高
位２７０４０為短期初步支持位，不宜有失。鑑於圖表形勢已變得顯著向好，預計指數於長周末
後即市回落調整，跌幅都不大。本月（１７日）高位２６６２８前料有強力支持。此外，自本月
（２２日）低位２５９９９起升幅的０﹒２３６倍和０﹒３８２倍調整水平會是淡友的初步進攻
目標。這個假期內，筆者會於Ｆａｃｅｂｏｏｋ群組內公布「２０２１年十大心水股」，並附有
持貨比重建議；同時公布的，還有「強制性公積金第一季投資策略」，請勿錯過！
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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