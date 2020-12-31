《中資異動》比亞迪股份開升逾２％，擬分拆比亞迪半導體中國上市

《經濟通通訊社３１日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，籌劃擬分

拆持有７２﹒３％股權的比亞迪半導體於內地一家證券交易所獨立上市，擬分拆上市後，比亞迪

半導體仍為其控股子公司，該公司財務資料仍合併於其司的合併財務報表。

比亞迪股份Ｈ股開升２﹒１５％，報１９９﹒２元；成交約１４萬股，涉資２８７８萬元。

比亞迪半導體註冊資本４﹒５億元人民幣，業務覆蓋功率半導體、智能控制ＩＣ、智能傳感

器及光電半導體的研發及產銷，擁有包含芯片設計、晶圓製造、封裝測試和下游應用的一體化經

營全產業鏈，並已成為內地自主可控的車規級絕緣柵雙極型晶體管領導廠商。

長城汽車（０２３３３）開升２﹒３３％，報２６﹒３元破頂。

集團正式發布全新的「３３１戰略」，將在２０２１年實現中國首個全車配備Ｌ３級自動駕

駛，獲瑞信上調目標６１﹒９％至３４元，較現價有２９﹒２８％上漲空間，維持跑贏大市評級

。

另外中金將長城汽車Ｈ股目標價上調３２％，因看好公司智能化駕駛戰略的落地前景以及新

能源品牌發展。指集團透露計畫明年開始將智能化駕駛系統陸續搭載在車型上。

現時，恆生指數報２７１９４，升４７點或升０﹒１８％，主板成交１９﹒４９億元。國企

指數報１０６８４，升２１點或升０﹒２％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪股份（０１２１１） １９９﹒２０元 升２﹒１５％

長城汽車 （０２３３３） ２６﹒３０元 升２﹒３３％

吉利汽車 （００１７５） ２４﹒６５元 升０﹒８２％

敏實集團 （００４２５） ４０﹒３５元 無升跌

華晨中國 （０１１１４） ６﹒６０元 升０﹒３０％

廣汽集團 （０２２３８） ８﹒３１元 升０﹒１２％

永達汽車 （０３６６９） １２﹒６０元 跌０﹒３２％

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（ｎｓ）

