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即市新聞

31/12/2020 09:29

《異動股》福萊特開飆近７％破頂，訂１４２億人幣玻璃銷售合約

　　《經濟通通訊社３１日專訊》福萊特玻璃（０６８６５）Ｈ股開升６﹒８％，報３３元，創
上市新高，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒８２％。該股成交約１１６萬股，主動
買盤８２％，涉資３８２５萬元。Ａ股（滬：６０１８６５）現價３９﹒９元人民幣，升１０﹒
０１％，成交１﹒０５億元人民幣，涉及２６４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４３﹒５１％。
　　福萊特公布，與晶科集團訂立銷售合約，向對方供應光伏壓延玻璃，估計合同總額約１４１
﹒９６億元人民幣。　　　
　　該集團表示，將向對方供應及銷售共計５９ＧＷ，即約３﹒３８億平方米組件用光伏壓延玻
璃，合約期自明年１月１日起至２０２３年１２月３１日止。估計合約金額乃按價格隨行就市，
雙方本著共贏原則協商各規格玻璃的採購價格。按照卓創周報本月２４日公布每平方光伏玻璃均
價４２元人民幣測算。集團指銷售合約將有助銷售及推廣光伏玻璃產品、推動光伏玻璃產品的銷
量及進一步提升其經營業績。
　　現時，恆生指數報２７１９４點，升４７點或升０﹒１８％，主板成交１９﹒４９億元。國
企指數報１０６８４點，升２１點或升０﹒２０％。恆生科技指數報８３３２點，升３６點或升
０﹒４４％。
　　即月期指新報２７２４６點，跌４０點，高水５１點。即月國指期貨報１０６８４點，跌２
０點，低水１點。
　　上證綜合指數報３４１９點，升５點或升０﹒１５％，成交３８﹒０９億元人民幣。
　　深證成份指數報１４２２６點，升２４點或升０﹒１７％，成交３５﹒８０億元人民幣。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　福萊特（０６８６５）　　　　３３﹒００元　　　升６﹒８０％
　　信義光能（００９６８）　　　２０﹒００元　　　跌０﹒２５％
　　金風科技（０２２０８）　　　１５﹒９２元　　　升１﹒７９％
　　保利協鑫（０３８００）　　　　１﹒２０元　　　升２﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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