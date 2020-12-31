《異動股》ＭＳＣＩ刪除名單增聯通Ａ股，中聯通（７６２）跌２％

《經濟通通訊社３１日專訊》中國聯通（００７６２）現價跌１﹒５５％，報４﹒４４元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒９％。該股成交約１１５０萬股，涉資５１０５萬元

。

ＭＳＣＩ指數早前公布，就美國對中資企業的制裁，ＭＳＣＩ日前將７間中資企業的股票剔

出指數，今日公布被刪除中資股的最終名單，最新被剔走的兩股為Ａ股聯通（滬：６０００５０

）及南京熊貓（００５５３）（滬：６００７７５）。港股中國聯通今日輕微回吐，盤中低見４

﹒４１元。

至於早前被宣布剔出指數的中資企業則全數在榜，包括中交建（０１８００）（滬：６０１

８００）、中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）、中芯國際（００９８１）（滬：６

８８９８１）、中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）、海康威視（深：００２４１５

）、中國衛星（滬：６００１１８）以及中科曙光（滬：６０３０１９）。

現時，恆生指數報２７３２３，升１７６點或升０﹒６５％，主板成交１７７﹒１５億元。

國企指數報１０７４８，升８５點或升０﹒８０％。恆生科技指數報８４１６，升１２１點或升

１﹒４７％。即月期指新報２７３６３，升７７點，高水４０點。即月國指期貨報１０７５２，

升４８點，高水４點。

上證綜合指數報３４４８，升３３點或升０﹒９９％，成交６８９﹒０４億元人民幣。深證

成份指數報１４３８３，升１８１點或升１﹒２８％，成交７７６﹒８４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國聯通（００７６２） ４﹒４４元 跌１﹒５５％

中國電信（００７２８） ２﹒１６元 升０﹒４７％

中興通訊（００７６３） １９﹒７８元 升１﹒３３％

中國移動（００９４１） ４４﹒３５元 升１﹒１４％

中信國際電訊（０１８８３） ２﹒４５元 升０﹒８２％

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股份（編號） 現價 變幅

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南京熊貓（００５５３） ５﹒４０元 跌２﹒５３％

中芯國際（００９８１） ２２﹒１０元 升８﹒３３％

中國鐵建（０１１８６） ４﹒２５元 跌０﹒７０％

中國中車（０１７６６） ２﹒６９元 升０﹒３７％

中交建 （０１８００） ３﹒３６元 跌０﹒５９％

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（ｕｌ）

