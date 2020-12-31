【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６３﹒１億人幣，買騰訊中芯沽長汽建行

《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美股造好，道指再創收市新高，港股半日市高收，高開

４７點後曾飆１９３點，見２７３４０點，創２月２１日以來新高，之後升勢回順，升幅曾縮至

１６點，見２７１６３點半日低。恆指收報２７２３１點，升８４點或０﹒３％。

按額度計算，北水全日淨流入６３﹒１億元人民幣，減少８﹒６％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、中國海洋石油（００８８３）；淨

賣出最多的依次是長城汽車（０２３３３）、建設銀行（００９３９）、頤海國際

（０１５７９）。

主板成交１０５７﹒０１億元減少３１﹒１％。其中港股通成交２８５﹒８億元，佔總成交

２７％。



＊北水繼續掃騰訊，淨流入近１２億元＊



騰訊控股升０﹒８％報５６４元，北水淨買入１１﹒７億元。

中芯國際升８﹒３３％報２２﹒１元，北水淨買入８﹒７億元。

中海油跌０﹒４２％報７﹒１８元，北水淨買入７﹒２億元。

長城汽車升３﹒５％報２６﹒６元，北水淨賣出２﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １１﹒７４

中芯國際 （００９８１） ８﹒７０

中國海洋石油 （００８８３） ７﹒２１

美團 （０３６９０） ７﹒０３

吉利汽車 （００１７５） ２﹒６７



淨沽出最多港股：

長城汽車 （０２３３３） －２﹒５４

建設銀行 （００９３９） －１﹒６９

頤海國際 （０１５７９） －０﹒０１

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（ｃａ）

