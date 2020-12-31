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31/12/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６３﹒１億人幣，買騰訊中芯沽長汽建行

　　《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美股造好，道指再創收市新高，港股半日市高收，高開
４７點後曾飆１９３點，見２７３４０點，創２月２１日以來新高，之後升勢回順，升幅曾縮至
１６點，見２７１６３點半日低。恆指收報２７２３１點，升８４點或０﹒３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入６３﹒１億元人民幣，減少８﹒６％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、中國海洋石油（００８８３）；淨
賣出最多的依次是長城汽車（０２３３３）、建設銀行（００９３９）、頤海國際
（０１５７９）。
　　主板成交１０５７﹒０１億元減少３１﹒１％。其中港股通成交２８５﹒８億元，佔總成交
２７％。

＊北水繼續掃騰訊，淨流入近１２億元＊

　　騰訊控股升０﹒８％報５６４元，北水淨買入１１﹒７億元。
　　中芯國際升８﹒３３％報２２﹒１元，北水淨買入８﹒７億元。
　　中海油跌０﹒４２％報７﹒１８元，北水淨買入７﹒２億元。
　　長城汽車升３﹒５％報２６﹒６元，北水淨賣出２﹒５億元。
　　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　１１﹒７４
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　８﹒７０
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　７﹒２１
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒０３
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　　２﹒６７

　　淨沽出最多港股：
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　－２﹒５４
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　－１﹒６９
　　頤海國際　　　　（０１５７９）　　　　　－０﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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