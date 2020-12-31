《美元走勢－羅明立》美元反彈乏力，或下試８８水平

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒２１ １０３﹒０８ １０３﹒１４

歐元╱美元 １﹒２３０９ １﹒２２８５ １﹒２２９２

英鎊╱美元 １﹒３６４９ １﹒３６０３ １﹒３６３６

美元╱瑞郎 ０﹒８８２４ ０﹒８８０７ ０﹒８８１９

美元╱港元 ７﹒７５２８ ７﹒７５１３ ７﹒７５１６

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《美元走勢》投資者憧憬疫苗面世後，明年經濟前景改善，美國股市三大指數上升。另外，

美國公布１２月芝加哥ＰＭＩ，報５９﹒５，高於預期的５７；而１１月成屋簽約銷售指數按月

下跌２﹒６％，預期為持平。市場風險胃納並未受美國參議院阻撓增加全民派錢議案的影響，憧

憬美國政府將會推出更多紓困措施，財赤將會持續貨幣化，美元反彈乏力，有望下試８８水平，

但估計短期再跌的空間未必太多。



＊蘇格蘭及北愛議題，或遏抑英鎊升勢＊



英國按揭貸款機構Ｎａｔｉｏｎｗｉｄｅ公布，當地１２月樓價按月續上升０﹒８％，升幅

高於市場預期的０﹒４％，但較前月回落０﹒１％。若年率計算，１２月樓價續升７﹒３％，升

幅高於市場預期的６﹒７％，較前月上升０﹒８個百分點。樓市主要受惠於英國政府推出的印花

稅寬免政策，刺激當地置業的需求。不過，英國的新冠病毒疫情嚴峻，新增５萬３千多人確診，

連續兩日創新高，市場關注英國能否控制疫情。

脫歐協定達成，有助降低經濟上的不明確因素，有助英鎊回穩，不過英國受變種新冠肺炎疫

情困擾，加上協議內無包括的服務業問題仍有待商議，蘇格蘭及北愛爾蘭跟英國的關系亦有變數

，或會遏抑英鎊的升勢。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２２６０ １﹒２３８０ １﹒２２２０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３５７０ １﹒３７００ １﹒３５２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

