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即市新聞

31/12/2020 15:51

《美元走勢－羅明立》美元反彈乏力，或下試８８水平

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒２１　　　１０３﹒０８　　　１０３﹒１４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２３０９　　　１﹒２２８５　　　１﹒２２９２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６４９　　　１﹒３６０３　　　１﹒３６３６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８２４　　　０﹒８８０７　　　０﹒８８１９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２８　　　７﹒７５１３　　　７﹒７５１６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》投資者憧憬疫苗面世後，明年經濟前景改善，美國股市三大指數上升。另外，
美國公布１２月芝加哥ＰＭＩ，報５９﹒５，高於預期的５７；而１１月成屋簽約銷售指數按月
下跌２﹒６％，預期為持平。市場風險胃納並未受美國參議院阻撓增加全民派錢議案的影響，憧
憬美國政府將會推出更多紓困措施，財赤將會持續貨幣化，美元反彈乏力，有望下試８８水平，
但估計短期再跌的空間未必太多。
　
＊蘇格蘭及北愛議題，或遏抑英鎊升勢＊
　
　　英國按揭貸款機構Ｎａｔｉｏｎｗｉｄｅ公布，當地１２月樓價按月續上升０﹒８％，升幅
高於市場預期的０﹒４％，但較前月回落０﹒１％。若年率計算，１２月樓價續升７﹒３％，升
幅高於市場預期的６﹒７％，較前月上升０﹒８個百分點。樓市主要受惠於英國政府推出的印花
稅寬免政策，刺激當地置業的需求。不過，英國的新冠病毒疫情嚴峻，新增５萬３千多人確診，
連續兩日創新高，市場關注英國能否控制疫情。
　　脫歐協定達成，有助降低經濟上的不明確因素，有助英鎊回穩，不過英國受變種新冠肺炎疫
情困擾，加上協議內無包括的服務業問題仍有待商議，蘇格蘭及北愛爾蘭跟英國的關系亦有變數
，或會遏抑英鎊的升勢。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２２６０　　　１﹒２３８０　　　１﹒２２２０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３５７０　　　１﹒３７００　　　１﹒３５２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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