《再戰明天》全球主要股市新年假期休市，下周聯儲局公布會議記錄

《經濟通通訊社３１日專訊》投資者關注下周本港時間周四（７日）清晨，美國聯儲局公布

１２月１５－１６日政策會議的會議記錄。

明日（１日）全球主要股票市場放新年假期，如美加、英德法俄和中港台韓澳紐等。



＊芝加哥聯儲總裁埃文斯發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，下周一（４日）晚１１：００ｐｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克參

與ＡＳＳＡ線上年會的討論，題為「衡量新冠疫情對經濟影響的新方法」。同時間，芝加哥聯儲

總裁埃文斯在美國經濟學會線上年會，就當前經濟情況和貨幣政策發表講話。

下周一，石油輸出國組織及包括俄羅斯在內的盟友組成的ＯＰＥＣ＋開會。

早上１０：００ａｍ，日本首相菅義偉舉行上任後首次新年記者會。



＊美國公布１２月製造業採購經理人指數＊



下周一，新西蘭股市假期休市。

在數據方面，下周一早上８：００ａｍ，新加坡公布第四季國內生產總值（經季節調整），

季率料由９﹒２％下滑至１﹒３％；年率跌幅料由５﹒８％收窄至４﹒７％。

９：４５ａｍ，中國公布１２月財新製造業採購經理人指數，料由５４﹒９降至５４﹒７。

下午４：３０ｐｍ，香港公布１１月零售銷售，年率跌幅料由８﹒８％收窄至７﹒５％。

５：００ｐｍ，歐元區公布１２月製造業採購經理人指數，料由５３﹒８升上５５﹒５。

１０：４５ｐｍ，美國公布１２月製造業採購經理人指數，料由５６﹒７降至５６﹒３。

１１：００ｐｍ，美國公布１１月營建開支，月率料由１﹒３％跌至１％。



＊和美醫療派業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：和美醫療（０１５０９）和南戈壁－Ｓ（０１８７８）

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