《本港樓市》中原ＣＣＬ按周回升０﹒２％，全年下跌１﹒０７％

《經濟通通訊社３１日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新
報１７６﹒２２點，按周升０﹒２％，全年ＣＣＬ則下跌１﹒０７％。中原地產研究部高級聯席
董事黃良昇表示，政府宣布疫苖接種計劃，利好七大樓價指數齊升，當中三大整體指數齊升，是
近四周第二次出現；以第四波疫情爆發四周計，三大整體指數走勢一致，齊升及齊跌同樣錄得各
兩次，反映樓價於高位爭持，相信疫苗接種消息會短暫利好樓價走勢，但疫情仍然持續，相信未
來樓價繼續高位爭持，未有向上或向下的訊號，走勢仍有待觀察。
＊三大整體指數齊回升，豪宅受惠文輝道地皮樓價創新高＊
本周三大整體指數齊齊回升，除ＣＣＬ外，中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報
１７９﹒３點，按周升０﹒１７％；ＣＣＬ（中小型單位）報１７６﹒６９點，按周升
０﹒１１％。
至於ＣＣＬ（大型單位）則報１７３﹒８點，按周升０﹒６５％，連升４周共１﹒３９％。
山頂文輝道地王招標前，豪宅樓價開始擺脫過往的僵局，本周指數創近十二周新高，升幅為近十
周最大。
＊四區樓價走勢反覆波動＊
今周四區樓價同樣反覆波動，未有明確方向。其中，九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７５﹒３９
點，按周升０﹒９１％；新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９０﹒３點，按周升０﹒７５％；港島
ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８５﹒９２點，按周升０﹒４６％； 新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報
１５９﹒４６點，按周跌１﹒６７％。
黃良昇指，ＣＣＬ全年跌幅相當輕微，難言ＣＣＬ升跌方向。其他整體指數方面，ＣＣＬ
（中小型單位）全年跌１﹒１２％、ＣＣＬ（大型單位）跌０﹒８４％及ＣＣＬ Ｍａｓｓ跌
０﹒３８％。四區方面，九龍升１﹒８９％、新界東升０﹒２５％、港島跌１﹒３９％及新界西
跌２﹒９％。（ｙｗ）
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