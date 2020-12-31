《本港樓市》中原ＣＣＬ按周回升０﹒２％，全年下跌１﹒０７％

《經濟通通訊社３１日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新

報１７６﹒２２點，按周升０﹒２％，全年ＣＣＬ則下跌１﹒０７％。中原地產研究部高級聯席

董事黃良昇表示，政府宣布疫苖接種計劃，利好七大樓價指數齊升，當中三大整體指數齊升，是

近四周第二次出現；以第四波疫情爆發四周計，三大整體指數走勢一致，齊升及齊跌同樣錄得各

兩次，反映樓價於高位爭持，相信疫苗接種消息會短暫利好樓價走勢，但疫情仍然持續，相信未

來樓價繼續高位爭持，未有向上或向下的訊號，走勢仍有待觀察。



＊三大整體指數齊回升，豪宅受惠文輝道地皮樓價創新高＊



本周三大整體指數齊齊回升，除ＣＣＬ外，中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１７９﹒３點，按周升０﹒１７％；ＣＣＬ（中小型單位）報１７６﹒６９點，按周升

０﹒１１％。

至於ＣＣＬ（大型單位）則報１７３﹒８點，按周升０﹒６５％，連升４周共１﹒３９％。

山頂文輝道地王招標前，豪宅樓價開始擺脫過往的僵局，本周指數創近十二周新高，升幅為近十

周最大。



＊四區樓價走勢反覆波動＊



今周四區樓價同樣反覆波動，未有明確方向。其中，九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７５﹒３９

點，按周升０﹒９１％；新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９０﹒３點，按周升０﹒７５％；港島

ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８５﹒９２點，按周升０﹒４６％； 新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１５９﹒４６點，按周跌１﹒６７％。

黃良昇指，ＣＣＬ全年跌幅相當輕微，難言ＣＣＬ升跌方向。其他整體指數方面，ＣＣＬ

（中小型單位）全年跌１﹒１２％、ＣＣＬ（大型單位）跌０﹒８４％及ＣＣＬ Ｍａｓｓ跌

０﹒３８％。四區方面，九龍升１﹒８９％、新界東升０﹒２５％、港島跌１﹒３９％及新界西

跌２﹒９％。（ｙｗ）

