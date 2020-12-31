【香港政情】國防部：解放軍駐港部隊乃香港定海神針

《經濟通通訊社３１日專訊》位於金鐘的中區軍用碼頭九月底移交解放軍駐港部隊，國防部

表示，移交進一步提升駐軍的防務能力，正對碼頭設施進行檢測，包括靠泊艦艇。

發言人譚克非表示，香港回歸以來，解放軍駐港部隊嚴格按照《基本法》和《駐軍法》盡責

履職，成為維護香港繁榮穩定的「定海神針」，將繼續全面貫徹一國兩制方針，堅決捍衛國家主

權、安全、發展利益。（ｈｙ）

