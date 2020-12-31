【新冠肺炎】初步確診男病人一度擅自離院，疑有認知問題

《經濟通通訊社３１日專訊》醫院管理局總行政經理何婉霞表示，一名男病人在等待送往隔

離病房期間自行離開，院方其後在醫院附近的巴士站接回他，該名病人其後初步確診。

一名本身在竹篙灣隔離檢疫中的８０歲男病人，昨日下午出現不適，由救護車送往東區醫院

。病人當時呆滯，懷疑有認知問題。昨日下午５時，該名男病人在等待送往隔離病房期間自行離

開，院方隨即派人搜索。下午６時許，院方成功聯絡該名男病人，當時有一名熱心市民陪伴他。

院方其後在醫院附近的巴士站接回該病人，該名病人其後初步確診，無同事或醫護人員被列為密

切接觸者。院方已提醒前線保安注意病人的行蹤。



＊屯門醫院病人服務助理初步確診＊



屯門醫院一名病人服務助理昨日求醫後初步確診，目前入住院內隔離病房，情況穩定。醫管

局指，這名服務助理１１月底起曾於隔離病房工作，有穿著合適防護裝備，並於前日調回普通內

科病房工作。醫院安排６名曾接受助理輔助餵食的內科病人接受檢疫，另外４名與服務助理一齊

用膳的醫護人員，亦要檢疫。



＊有捐血者確診＊



紅十字會昨日接獲一名捐血者通知確診，有關捐血者本月１７日曾到旺角捐血站捐血，當時

無病徵，亦通過捐血站篩查。當日捐血站的員工以及捐血人士都有佩戴口罩，相信感染風險較低

。確診捐血者所捐贈的其中一包血小板，本月２０日已經輸送給伊利沙伯醫院一名病人，病人當

時無不良反應，但翌日因自身疾病惡化離世；其餘血製品則已經銷毀。

醫管局指，離世病人患有嚴重血管病，死亡同輸血有關的機會較低，但個案會交死因庭調查

。（ｈｙ）

