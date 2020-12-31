《小傳日記》魚缸收爐日，阿里再被罰；汽車佬彈高，科指表現好

《小傳日記》唔經唔覺，今日已經係２０２０年最後一個交易日。收爐在即，隔晚美股都擺

脫弱勢，道指收漲７３點創新高，香江魚缸都唔執輸，除夕半日市高開４７點，一開波就飆１９

３點，見２７３４０點全日高，創２月２１日以來新高。話曬都最後一日，高位食糊好正常，加

上旗下淘寶被人罰款嘅阿里（０９９８８）再軟２巴仙，拖累魚缸升幅曾縮至唔夠２０點，低見

２７１６３點。最終埋單收報２７２３１，升８４點或升唔夠半巴仙，主板成交１０５７﹒０１

億銀。國企指數報１０７３８，升７５點或升近１巴仙。科指報８４２５點，升１３０點或升近

２巴仙。

Ａ場造好，上證綜合指數報３４４２﹒７９，升２８﹒３４點或升近１巴仙，成交２７７３

﹒５４億銀人仔。深證成份指數報１４３４１，升１３９點或升近１巴仙，成交３１４１﹒４７

億銀人仔。

大隻藍戰士個別發展，Ｑ大象（００００５）飛高近半巴仙，報４０﹒７５銀；而ＡＩＡ（

０１２９９）跌低逾１巴仙，報９５銀；建行（００９３９）軟近１巴仙，報５﹒８９銀；生發

發（００３８８）低１格，報４２５銀。



＊罰款５０萬阿里要止彈；光刻機係寶中芯續造好＊



神州國家市場監管總局話，針對「雙十一」前後消費者反映嘅網購先加價後打折、虛假促銷

、誘導交易等問題，行政處罰京東（０９６１８）、阿里旗下天貓同唯品會三個平台各５０萬人

仔。阿里唔夠力再上，無咗近２巴仙，報２３２﹒６銀。京東跳逾１巴仙，報３４２銀；集團宣

布探討將京東智聯雲業務併入佢擁有主要少數股東權益嘅京東數字科技控股，以換取京東數科部

分股權嘅可行性。ＱＱ（００７００）同創夢天地重續合作框架協議，就支付服務及遊戲等合作

，ＱＱ抽高近１巴仙，報５６４銀。小米（０１８１０）今日又破頂，最高見３３﹒８銀，收升

近１巴仙，報３３﹒２銀。美團（０３６９０）起哄升逾２巴仙，報２９４﹒６銀。

指數公司ＭＳＣＩ公布被刪除中資股嘅最終名單，最新被剔走嘅有聯通同南京熊貓嘅Ａ股。

聯通（００７６２）Ｈ股本身已經喺名單上，滑逾１巴仙，報４﹒４５銀；南京熊貓（００５５

３）Ｈ股亦無咗逾３巴仙，報５﹒３７銀。之前被宣布剔出指數的中資企業則全數在榜，有中交

建（０１８００）、中車（０１７６６）、中鐵建（０１１８６），分別軟近１巴仙，報３﹒３

５銀；滑１格，報２﹒６７銀；碌低近１巴仙，報４﹒２４銀。中芯（００９８１）繼續彈呀，

鏟高逾８巴仙，報２２﹒１銀，係表現最好科指佬。



＊車佬動作多缸友笑呵呵 孖屐續睇好光伏佬跳到＊



神州車佬今日繼續勇猛，有新動作嘅車佬畀孖屐炒高唔少。吉利（００１７５）董事長李書

福表示公司登陸科創板後將會重啟同沃爾沃汽車合併重組嘅討論，再激彈逾８巴仙高見逾２年高

，報２６﹒５銀；早前爆升超過４成最後倒跌嘅五菱（００３０５）跣唔停，再仆低逾半成，跌

５﹒０４％，報２﹒２６銀；比亞迪（０１２１１）打算分拆比亞迪半導體喺神州獨立上市，再

跳高逾４巴仙，報２０３﹒２銀；得到中金祝福升目標價至３３銀嘅長汽（０２３３３）繼噚日

大漲逾９巴仙後，再炒高近４巴仙，報２６﹒６銀。

孖屐繼續睇好光伏新能源佬，北京能源（００６８６）炒起近２巴仙，報０﹒３１銀；卡姆

丹克（００７１２）彈起逾４巴仙，報０﹒３５銀；信義光能（００９６８）微彈啱啱１巴仙，

報２０﹒２５銀；以逾４千萬人仔出售光伏電站嘅保利協鑫（０３８００）拉高逾半成，報１﹒

２３銀。



＊油價終於彈三桶油卻潺 港股入年金券商好開心＊



孖屐憧憬燃料需求回暖令油價上揚，但係三桶油齊齊漏油，中石化（００３８６）跣低逾１

巴仙，報３﹒４７銀；中石油（００８５７）下行近半巴仙，報２﹒４銀；中海油（００８８３

）被花旗國國防部列入黑名單制裁，連跣３日再跣近半巴仙，報７﹒１８銀。

神州批准將年金基金嘅投資範圍擴大到可以投資港股，同時將年金基金投資權益類資產嘅比

例上限提高１成，推高一班券商佬連飛幾日，中金（０３９０８）再飆逾９巴仙，報２１銀；中

信（０６０３０）鏟高近４巴仙，報１７﹒４８銀；中信建投（０６０６６）炒起近４巴仙，報

１０﹒３銀；海通（０６８３７）起飛近３巴仙，報６﹒９３銀。祝各位新年進步，２０２１年

股場得意，請請！



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