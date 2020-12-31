《投資領域－譚家駿》亞債短線有支持，央行風險須關注

《投資領域》亞洲投資級別信貸息差目前已較今年３月時的低位大幅度改善，但依然比年初

時擴闊，反映新冠肺炎疫情所帶來的不明朗因素，以及持續上升的信貸評級下降風險。

不過，亞洲投資級別信貸年初至今的回報仍然遠高於５％，主要是由於今年第一季度時聯儲

局大幅度減息及承諾長時間維持帶息，令美國國債息大跌所致，展望短期內，在美國民主黨拜登

勝出總統大選和新冠疫苗面世的雙重利好下，短期內信貸市場相信仍然有良好支持。

亞洲企業近期新發行的債券獲得投資者踴躍支持，平均而言，這些新發行債券獲得約３倍的

超額認購，反映需求依然熾熱。同一時間，近期新發行的債券定價溫和，普遍提供一定程度的折

讓以吸引投資者參與。



＊中國財政部發行美元債＊



舉例而言，中國財政部早前早前發行６０億美元國債，年期包括３年至３０年，也是中國財

政部首次採取「１４４Ａ╱ＲｅｇＳ」形式發行美元計價債券，令美國在岸投資者亦可參與。

美國投資者主要聚焦於當中的長年期國債，尤其是超過２０％的１０年期國債及近半的３０

年期國債發行是由美國投資者所認購。即使這次國債發行規模龐大，但卻備受投資者歡迎，最終

獲逾５倍的超額認購。

此外，一家中國電子商貿巨擎首次在美元計價市場上發行債券，合共發行２０億美元的５年

及１０年期債券，獲得超過７倍的超額認購，定價亦因此較高，其後在二級市場的表現也相當不

俗，說明尋求收益的投資者正在追逐較吸引的債息

不過，要留意的是，由於疫情衝擊導致各地經濟衰退，其實有不少債券的評級在營運惡化下

被下調，尤其是那些從「投資」級別被降至「投機」級別高息債行列的債券，被稱為「墮落天使

」（Ｆａｌｌｅｎ Ａｎｇｅｌ）。



＊墮落天使有機會增加＊



亞洲市場中的墮落天使規模約為１６０億美元，約佔整體市場的３％，這個數字有可能會進

一步上升。以印度為例，雖然我們並不預期印度的主權評級會被下降，但若是發生，可能會導致

多達４００億美元的債券被降評級，將會對亞洲區內市場構成衝擊。

另一方面，各地中央銀行措施固然是信貸市場反彈的主要推手之一，惟長線而言現時的央行

所推行的措施相信是弊大於利，因為這些措施無可避免地會繼續令資產價格泡沫擴大，情況就如

同過去１０年一樣，而一旦泡沫爆破，市場將會迎來災難性的結果。

值得一提的是，央行措施其實有機會適得其反，例如印尼央行通過在一手及二手市場購入債

券來限制利率升幅，量化寬鬆（ＱＥ）規模至今已有約２００億美元，但仍然未能有效地提振信

貸增長，反過來更為當地市場帶來負面衝擊。

事實上，過往每當印尼央行加大貨幣供應時，當地貨幣匯價均會明顯轉弱，因此印尼央行的

ＱＥ措施反而引起貨幣貶值的憂慮，加上印尼政府承諾加大財政支出，意味著美元國債供應必然

增加，以致外地投資者紛紛沽出印尼國債離場，在不確定性環繞下，我們對印尼國債息差前景的

看法更加審慎。《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

